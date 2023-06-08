نيمار يطلب العودة إلى برشلونة بعد ذهاب ميسي للدوري الأمريكي

كشفت تقارير صحفية أوروبية اليوم عن رغبة النجم البرازيلي نيمار في العودة إلى صفوف برشلونة مرة أخرى، وذلك بعد اقتراب رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويفكر النجم البرازيلي قراره بالرحيل عن باريس سان جيرمان الفرنسي وذلك بعد إخفاقه رفقة ميسي ومبابي في جلب بطولة دوري أبطال أوروبا لنادي العاصمة رغم التدعيمات الكبيرة.

وذكرت بعض التقارير أن نيمار قام بعرض نفسه على برشلونة من أجل العودة لتمثيل النادي الكتالوني، وذلك بعد انتقال ميسي لصفوف إنتر ميامي الأمريكي، وتأكد عدم عودته للفريق الإسباني.

وأكدت التقارير أن النجم البرازيلي مستعد لتخفيض راتبه للعودة، وذلك لمراعاة ظروف النادي المادية التي يمر بها، والتي حالت دون قدرته على استعادة ميسي خلال الصيف الجاري.

أول تعليق من برشلونة على انتقال ميسي للدوري الأمريكي

علق نادي برشلونة الإسباني على خبر انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للعب في الدوري الأمريكي بصفوف فريق إنتر ميامي والذي تم تأسيسه قبل 5 سنوات فقط على يد النجم الإنجليزي دافيد بيكهام.

وقال برشلونة في بيانه الرسمي:

" يوم 5 يونيو، تلقى نادي برشلونة قرار ليونيل ميسي من طرف ممثله خورخي ميسي بالانتقال لنادي إنتر ميامي الأمريكي، رغم إرسال نادي برشلونة عرضا للاعب مع وضع بعين الاعتبار رغبة النادي واللاعب بتمثيل ألوان البلوغرانا مجددا ".

وأضاف النادي في بيانه: "الرئيس لابورتا تفهم واحترم قرار ميسي برغبته في اللعب في بطولة أقل تطلبا بعيدا عن الضغوطات التي مر بها خلال السنوات الأخيرة".