هند بومشمر رفقة ميسي بعد إعلان انتقاله لإنتر ميامي

ظهرت المذيعة الرياضية هند بومشمر برفقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في باريس بعد ساعات من إعلانه الانتقال لإنتر ميامي الأمريكي، فيما كان ينتظر الجميع انضمامه للهلال، وفق روسيا اليوم.

وكانت الفرنسية هند، المنحدرة من أصول مغربية، قد أكدت سابقا أن ميسي سينضم للهلال، لكنها عادت في إطلالات أخرى وأكدت على نية اللاعب بالانتقال إلى صفوف النادي السعودي في أقرب وقت.

وقد أثار هذا الأمر التساؤل حول ما إذا كان ميسي قد خدع بومشمر، وفي وقت لاحق من اليوم، أكد ميسي نفسه على نية الانتقال لدوري "روشن" للمحترفين من خلال الهلال وأشار إلى أن زوجته ليس لها علاقة بعدم إتمام الصفقة.

يذكر أن ليونيل ميسي سيوقع على عقد مع إنتر ميامي يمتد لثلاث سنوات، ويحتفظ اللاعب بحق فسخ العقد من طرف واحد في شهر يونيو من كل عام وعدم تمديده لموسم جديد، في حالة عدم فسخ العقد، يمدد العقد تلقائيا لسنة جديدة.