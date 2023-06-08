علم الأهلي يزين طائرة البعثة المتجهة إلى المغرب

غادرت عصر اليوم الخميس ، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، القاهرة ، متجهة إلى دولة المغرب لخوض مواجهة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي والمقرر إقامتها في التاسعة مساء يوم الأحد المقبل على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.





وحقق الأهلي انتصارًا في مواجهة الذهاب بثنائية مقابل هدف ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما الأحد الماضي على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، وانتهى لصالح الأحمر عبر بيرسي تاو الذي سجل في الدقائق الأخيرة من زمن الشوط الأول ، ومحمود عبد المنعم كهربا صاحب ثاني أهداف الأهلي في المواجهة.

ونشر الحساب الرسمي للأهلي عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورًا لطائرة الأهلي قبل الإقلاع وعليها علم الأهلي محمولاً من قبل قادة الطائرة قبل بداية الرحلة.

مران الأهلي ..

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الختامي في القاهرة قبل السفر، صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، قبل التوجه إلى المغرب استعدادًا لمباراة الوداد المقرر لها 11 يونيو الجاري على مركب محمد الخامس في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للأحمر، محاضرة فنية مع اللاعبين قبل بداية المران؛ للحديث عن الجوانب الفنية والخططية، وخاض الفريق فقرة إحماء قبل تنفيذ الجزء الخططي خلال تدريبات الكرة.

فيما أدى رباعي حراسة المرمى؛ محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.



وقرر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مرافقة بعثة الفريق الأول لكرة القدم، و يأتي سفر محمود الخطيب؛ لدعم اللاعبين وجهازهم الفني، والتأكيد على الثقة الكاملة في قدرتهم على تحقيق نتيجة تضمن للأهلي استعادة كأس البطولة الإفريقية وإسعاد الجماهير.

ويتولى حسام غالي عضو مجلس الإدارة مهام رئاسة بعثة الأهلي المتوجهة إلى المغرب.

