عادل عبدالرحمن: الأهلي تعرض لظلم واضح امام الوداد

أكد عادل عبدالرحمن نجم النادي الأهلي السابق، انه لا يخشى تماما على الفريق الأحمر في حال وجود عدالة تحكيمية داخل الملعب في لقاء الوداد المغربي، مشيرا إلى أن الفريق تعرض لظلم واضح في لقاء الذهاب بالقاهرة.

وقال عبدالرحمن في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "هذا الجيل يعاني فقط من عدم لعب الكثير من المباريات أمام جماهير كبيرة، ويجب على اللاعبين اليقظة دائما والتركيز والاعتماد على المرتدات من أجل احراز الأهداف".

وأضاف: "فريق الوداد جيد لكن هناك بعض العيوب الدفاعية، وحسين الشحات قدم مستوى كبير وخروجه من المباراة كان خاطئ، وأسوأ مكسب تحقق هو الـ2-1، في ظل قاعدة احتساب الهدف بهدفين خارج الأرض، وكانت نتيجة 1-0 افضل للأهلي".

وواصل: "الأهلي أفضل فنيًا وفوزه في القاهرة ليس سيئًا، ويجب على اللاعبين التركيز طوال الـ90 دقيقة، والتفوق في الثنائيات قدر الإمكان، وكولر سيقوم بالتخطيط للمباراة بشكل جيد وتقسيم اللقاء على مراحل، مع عمل عدة سيناريوهات مختلفة".

وأكمل: "يظل إصرار و(جدعنة) لاعبي الأهلي، الفريق يحتاج إلى (كوماندوز) في المغرب، يجب عليهم أن يذهبوا من أجل الفوز، بمعني أنهم (يموتوا نفسهم).

وأتم: "اتمنى الفوز للأهلي في لقاء الوداد المغربي وتحقيق البطولة".

الأهلي يواصل الإستعداد لمواجهة الوداد

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته تحت قيادة السويسري، مارسيل كولر، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة.

واجتمع مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، باللاعبين في محاضرة فنية بالفيديو قبل انطلاق المران الجماعي، وذلك للتأكيد على العديد من النقاط الفنية، في إطار التحضيرات لمواجهة الوداد المغربي.

فيما قاد أندريس إندويا، مخطط الأحمال، مرانًا بدنيًّا قويًّا شارك فيه جميع اللاعبين، بالتعاون مع طارق عبدالعزيز ومحمود حمدي، أخصائيي التأهيل بالفريق.

واستغرق المران البدني قرابة ٤٠ دقيقة، أدى خلاله اللاعبون تدريبات لرفع المعدلات البدنية وجانبًا من تدريبات الكرة.

كما قاد ميشيل يانكون، مدرب حراس مرمى الفريق، الرباعي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، حراس مرمى الفريق، في مران قوي شهد التركيز على الجوانب البدنية والكرات العرضية والتصويب من مسافات مختلفة.

واختتم كولر فقرات المران بتقسيمة مصغرة، شارك فيها اللاعبون على ثلاثة فرق، وشهدت جانبًا من التدريبات الفنية والخططية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمحدد لها مساء الأحد المقبل بمركب محمد الخامس في المغرب.