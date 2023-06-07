بتروجت يضم ثنائي الأهلي لتنس الطاولة

كشف مجلس إدارة نادي بتروجت، عن التعاقد مع لاعبين من النادي الأهلي، لتدعيم فريقي تنس الطاولة رجال بالنادي البترولي، للمنافسة بشكل قوي على كافة البطولات في الموسم المقبل.

وتعاقد نادي بتروجت مع مروان عبدالوهاب وكريم عبدالعزيز الحاكم لتدعيم فريق الرجال في صفقة انتقال حر، بعدما حصل على توقيع الثنائي عقب نهاية عقدهما مع النادي الأهلي.

كريم ومروان لاعبان دوليان، وحصلا على العديد من الميداليات المتنوعة (ذهبية - فضية - برونزية) في مشاركاتهم مع منتخب مصر عربيا وأفريقيا، كما فازا بعدد من البطولات المحلية.

إضافة قوية للفريق البترولي

سيساهم الثنائي إضافة قوية للفريق البترولي في شدة المنافسة بين بتروجت والأهلي في الموسم المقبل، خاصة أنهما من اللاعبين الموهوبين والمشهود لهما بالكفاءة والقدرات الكبيرة، فكريم عبد العزيز الحاكم خاض فترة احتراف في ألمانيا، ومروان عبدالوهاب واحد من أفضل لاعبي تنس الطاولة في مصر.

وكان نادي بتروجت أعلن أمس، التعاقد مع محمد وليد، وكريم العراقي، لاعبا نادي الزمالك لتنس الطاولة، في صفقة انتقال حر، بعد صعود الفريق البترولي إلى الدوري الممتاز.

ويسعى نادي بتروجت إلى إبرام عدد من الصفقات المميزة في الفترة المقبلة، ليظهر فريق الرجال بمستوى مميز في بطولة الدوري الممتاز، واحتلال مركز متقدم وسط كبار اللعبة في مصر.

وكان فريق سيدات بتروجت لتنس الطاولة، حصد المركز الثاني في بطولة الدوري الممتاز، بعد مباراة ماراثونية الذي توج باللقب في النهاية، وحل الفريق البترولي ثانيا، في ظهوره الأول بالدوري.











