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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

24 لاعباً في قائمة الأهلي لمواجهة الوداد بنهائي أفريقيا

الأهلي
الأهلي

غادرت منذ قليل بعثة الأهلي إلى مدينة الدار البيضاء المغربية ، اليوم الخميس ، استعداداً لخوض مباراة الوداد المغربي المقررة مساء يوم الأحد المقبل في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا. 
 

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واختار السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي 24 لاعباً للسفر للمغرب على النحو التالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي – مصطفى شوبير خط الدفاع: ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – محمود متولي – محمد عبد المنعم – محمد هاني – خالد عبد الفتاح - علي معلول خط الوسط: عمرو السولية – مروان عطية – حمدي فتحي – أليو ديانج – أحمد قندوسي – محمد مجدي أفشة – أحمد نبيل كوكا – حسين الشحات - طاهر محمد طاهر – محمد الضاوي كريستو – أحمد عبد القادر. خط الهجوم: كهربا – بيرسي تاو – محمد شريف.

نهائي أفريقيا ..

ومن المقرر انطلاق مواجهة الإياب بين الفريقين في تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة ، مذاعًا عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الفضائي الحصري للمواجهات الأفريقية على صعيدي الأندية والمنتخبات.

وحقق الأهلي الفوز في لقاء الذهاب بثنائية مقابل هدف ، حملت توقيع كل من بيرسي تاو الذي سجل في الدقائق الأخيرة من زمن الشوط الأول ، ومحمود عبد المنعم كهربا في الدقائق الأولى من زمن شوط المباراة الثاني.

وقام مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر، بعقد محاضرة فنية أخيرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران مساء اليوم؛ للحديث عن الجوانب الفنية والخططية، وخاض الفريق فقرة إحماء قبل تنفيذ الجزء الخططي خلال تدريبات الكرة.

في الوقت الذي أدى فيه رباعي حراسة المرمى؛ محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

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