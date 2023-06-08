الأهلي يستقر على رحيل حمدي فتحي بعد نهائي دوري الأبطال

أكد الإعلامي إسلام صادق أن النادي الأهلي للموافقة على بيع حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأحمر عقب انتهاء مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي يوم الأحد المقبل.



وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :"يدرس النادي الأهلي بيع حمدي فتحي إلى نادي الوكرة القطري في الفترة القادمة بدون الانتظار لنهاية الموسم الجاري بعد تقديم عرض باستعارة اللاعب مقابل مليون ونصف دولار ووجود بند بأحقية البيع في نهاية الإعارة مقابل 3 مليون دولار.

وأضاف:"يرحب السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي برحيل حمدي فتحي إلى الوكرة القطري أو أي من الأندية الخليجية التي ترغب في التعاقد معه لوجود أكثر من لاعب في مركزه مثل عمرو السولية والمالي أليو ديانج ومروان عطية".

عيد عبد الملك: هدف الوداد صعب الأمور على الأهلي

من جانبه أكد أحمد عيد عبدالملك نجم منتخب مصر السابق، أن الأهلي والوداد الرياضي قدما مستوى جيد خلال منافسات دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أن الفريق المغربي حقق اللقب مرتين أمام الفريق الأحمر وهو ما يجعله مرشحًا بارزًا للتتويج باللقب.

وقال عبدالملك في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "هدف الوداد في القاهرة، صعب الأمور على الأهلي في الإياب، رغم أن المباراة كانت تسير بشكل جيد لمصلحة الفريق الأحمر، والوداد أيضًا قدم مستويات جيدة خلال البطولة ونجح في إقصاء صن داونز".

وأضاف: "الوداد يمتلك أرثا في بطولة إفريقيا يجعله مرشحا للفوز باللقب مرة آخرى، واكتسب ثقة من بعد مواجهة صن داونز، لكن الأهلي فنيا فريق جيد ويقدم مستوى رائع منذ فترة طويلة".

وواصل: "هناك ضغوط جماهيرية متوقعة من الجمهور المغربي، لكن الأهلي لديه خبرات كبيرة، وكذلك الوداد الذي وصل إلى نهائي البطولة القارية، الأهلي دائما يواجه صعوبات عندما يلتقي مع الوداد في النهائي، ولو خسر اللقب سيكون أمرًا صعبًا للغاية وسوء حظ كبير".

وأكمل: "يجب أن يعيش لاعبو الأهلي أجواء المباراة، وأن يعقد اللاعبين الكبار جلسات مستمرة مع زملائهم لتحفيزهم على تقديم قصارى جهدهم أمام الوداد، ويجب أن يتميز لاعبو الفريق الأحمر بالذكاء في بداية المباراة ولعب الكرة بسهولة".

وزاد: "الوداد لو قام بفتح خطوطه، فسيكون أمرًا جيدًا للأهلي، وانطلاقات هاني ومعلول ستكون محسوبة للغاية، والفريق الأحمر لديه خبرات في التعامل مع مجريات المباراة، ولكن عليهم ألا يخسروا الكرة كثيرًا".