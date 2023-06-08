وست هام ينهي عقدة استمرت 58 عامًا بعد تتويجه بدوري المؤتمر الأوروبي

أنهى فريق وست هام الإنجليزي عقدة استمرت 58 عامًا لم يتوج خلالها بأي لقب أوروبي، وذلك بعد تتويجه اليوم بلقب بطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم على حساب فيورنتينا الإيطالي .

وتوج فريق وست هام يونايتد ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي بعد الفوز على فيورنتينا الإيطالي بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية التي جمعت بينهما على ملعب فورتونا أرينا .

افتتح وست هام التسجيل في المباراة بهدف في الدقيقة 62 عن طريق اللاعب سعيد بن رحمة من ضربة جزاء، ثم تمكن فيورنتينا من إدراك هدف التعادل في الدقيقة 67 عن طريق جياكومو بونافنتورا.

وفي الدقيقة 90 والأخيرة من عمر المباراة تمكن اللاعب جارود بوين من اقتناص هدف البطولة لفريق وست هام يونايتد ليستعد الفريق ذاكرة البطولات القارية بعد غياب 58 عامًا.

أخر بطولة لوست هام على المستوى القاري

يذكر أن أخر بطولة توج بها وست هام كانت كأس الكؤوس الاوروبية عام 65، ولم يتمكن بعدها الفريق الإنجليزي من اعتلاء منصات التتويج على المستوى القاري حتى يوم أمس.