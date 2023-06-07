سفيان مرابط يقود تشكيل فيورنتينا أمام وست هام بنهائي المؤتمر الأوروبي

كشف فينتشينزو إيتاليانو، المدير الفني لفريق فيورنتينا الإيطالي، عن التشكيل الرسمي لمواجهة المرتقبة أمام وست هام يونايتد الإنجليزي، في المباراة التي تجمعهما في نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، ويحتضنها ملعب فورتونا أرينا في العاصمة التشيكية براج.

وتنطلق مباراة وست هام نهائي وفيورنتينا بنهائي دوري المؤتمر الأوروبي في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، بقيادة تحكيمية من الحكم الإسباني كارلوس ديل سيرو جراندي.

القنوات الناقلة لمباراة فيورنتينا ووست هام

وتذاع مباراة فيورنتينا ووست هام، مساء اليوم، فى المواجهة النارية التى تجمع الفريقين على ملعب فورتونا أرينا بنهائي دوري المؤتمر الاوروبي، عبر شبكة قنوات بى ان سبورتس، وتبث اللقاء عبر شاشتها beIN Sports HD 1 Premium.

تشكيل فيورنتينا لمواجهة وست هام

ويبدأ الدولي المغربي سفيان أمرابط، بالتشكيل الأساسي لفيورنتينا أمام المطارق، على أن يقود الصربي لوكا يوفيتش هجوم الفريق الإيطالي في نهائي البطولة القارية.

حراسة المرمى: تيراكيانو

خط الدفاع: دودو - ميلنكوفيتش - زانييري - بيراجي

خط الوسط: بونافينتورا - سفيان أمرابط - ماندراجورا

وفي الهجوم: جونزاليس - لوكا يوفيتش - كوامي.

وأشتعلت الأجواء مبكرًا خارج ملعب المباراة بعدما كشفت تقارير صحفية اعتقال السلطات التشيكية 16 مشجعاً من المنتمين لنادي فيورنتينا بسبب أعمال شغب في خارج ملعب "فورتونا أرينا" بمدينة براج عاصمة التشيك في نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي للموسم الحالي 2022-2023.

وحجز فريق الكرة الأول بنادى فيورنتينا الايطالى بطاقة التأهل للدور النهائي بعد الفوز على بازل السويسري بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3-1 بعد حسم التعادل بينهما في مباراتي الذهاب والاياب بنتيجة ثلاثة أهداف لكلا منهما.

وعلى الجانب الأخر تأهل فريق وست هام الإنجليزي الى الدور النهائي بدوري المؤتمر الأوروبي عقب اقصاء نظيره الكمار الهولندي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وتحقيقه الفوز ذهابا وايابا.