رئيس نادي الترسانة يدعم اللاعبين قبل مواجهة بتروجيت

اجتمع النائب طارق سعيد حسانين، رئيس مجلس إدارة نادي الترسانة الرياضي، والمشرف على كرة القدم، والمهندس محمد طارق عضو مجلس الإدارة، مع الجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وحرص النائب طارق سعيد على الحديث مع اللاعبين ودعمهم قلبل المواجهات المقبلة والتي تعتبر مصيرية بالنسبة لنادي الترسانة في الدوري الممتاز ب.

ويستعد الترسانة لملاقاة بتروجيت يوم الجمعة المقبل في الـ5 مساء ضمن الجولة الـ29 من دوري القسم الثاني.

ويدخل الترسانة المباراة وفي رصيده 44 نقطة في المركز الثامن، ويسعى للتنافس على أحد المركزين الخامس والسادس وهي المنافسة التي يشاركه فيها بتروجيت برصيد 48 نقطة، ويدخل السباق ناديي الاتصالات والعبور ولكل منهما 45 نقطة.

فوز الترسانة يصل بقه للنقطة الـ47 وهو ما يجعل حظوظه أفضل حال عدك نجاح الاتصالات والعبو في تحقيق الفوز في مباراياتهم المقبلة.

الترسانة يسعى لحجز المركز الخامس لضمان الصعود لدوري المحترفين المزمع انطلاقه الموسم المقبل، أو على أقل تقدير الوصول للمركز السادس، وهو يجعله يشارك في دورة مجمعة لحسن تذكرة الصعود.

نادي الترسانة

الترسانة يدعوا لمناقشة الأزمات مع الأندية التابعة للجمعية العمومية

جدير بالذكر أن نادي الترسانة برئاسة الحاج طارق سعيد قام منذ أيام بدعوة عدد من الأندية التابعة للجمعية العمومية باتحاد الكرة لمناقشة الأزمات التي تعيشها الأندية خاصة بعد قرار اتحاد الكرة باستحداث مسابقة دوري المحترفين.

وجاء هذا الاجتماع لرفض قرار الاتحاد بإقامة هذه المسابقة الموسم القادم بمخالفة اللوائح المنظمة للدوريات الخاصة بالاتحاد ودون عقد اجتماع للجمعية العمومية لاتخاذ رأيهم في هذا القرار.

دعوة الأندية..

وتم دعوة ما يقترب من 33 نادي علي مستوي الجمهورية ومنهم أندية المنيا وديروط وشبان قنا والفيوم وملوي وبني سويف وكفر الشيخ والمنصورة والاوليمبي والحمام ونبروه والهلال مطروح وجمهورية شبين والنصر ووادي دجلة و منتخب السويس والإنتاج الحربي والعبور ووادي دجلة والإعلاميين ودكرنس وبورفؤاد والمريخ والترسانة ودمنهور وسوهاج وقنا وبلبيس وبنها والزرقا والرجاء والشرقية ومن المقرر أن يعقد هذا الاجتماع يوم السبت المقبل .

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