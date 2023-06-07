الزمالك يقترب من ضم نجم الوداد المغربي

يقترب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك من ضم نجم فريق نادي الوداد المغربي، وذلك بعد مشاهدته في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام النادي الأهلي، على ملعب القاهرة الدولي.

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خسر الوداد بهدفين مقابل هدف وحيد أمام النادي الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي كانت على ملعب القاهرة الدولي، وشهدت المباراة مستوى جيد من يحيي جبران لاعب وسط الفريق المغربي.

ووضع نادي الزمالك عينه على اللاعب المغربي للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي الحالي، ولدعم وسط الملعب بلاعب جديد بجوار نبيل عماد دونجا، وبعد رحيل إمام عاشور عن الفريق، وبعد احتمالية رحيل عمرو السيسي.

يحيي جبران يقترب من الزمالك

ويقترب يحيي جبران من الانتقال لنادي الزمالك في الميركاتو الصيفي الحالي، وينتهي عقد اللاعب بنهاية الموسم الحالي بعدما قام الفريق المغربي بتمديد عقد اللاعب في اغسطس الماضي لمدة موسم جديد.

يأمل نادي الزمالك في حسم عدة صفقات قوية لدعيم صفوفه قبل الموسم المقبل، ووقع الاختيار على صاحب الـ 31 عام، والذي سيكون صفقة مجانية بالنسبة للفارس الأبيض يتحمل راتبها السنوي فقط.

موقف يحيي جبران من عرض الزمالك

يرى يحيي جبران أن عرض الزمالك جيد وليس من السهل رفضه، خاصة وأن عمر اللاعب تخطى حاجز الـ 30، وحال قرر الوداد رحيل اللاعب بشكل رسمي فإن وجهته المقبلة ستكون من خلال الفارس الأبيض اذا استمر في السعي نحوه.

يستعد الوداد المغربي بقيادة يحيي جبران لمواجهة حاسمة أمام النادي الأهلي، يوم الأحد المقبل الموافق 11 يونيو، على ملعب ستاد المركب الرياضي محمد الخامس، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

في سياق متصل أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء، أن قرار عزله من رئاسة النادي لم يتم وفقا للقانون، موضحا أنه لا أساس من الصحة لما يتردد حول مجاملته من قبل المسؤولين في الدولة.

وأكمل رئيس الزمالك في المؤتمر الصحفي :" تم حل المجلس وتنفيذ قرار عزلي فهل يساعدني أحد من المسؤولين، ما يتردد عن مساندتي من بعض مسؤولي الدولة غير صحيح".

وشدد المستشار مرتضى منصور على أنه لم يقف أحد أمام القرارات التي صدرت ضدي في الفترة الماضية.

وتابع رئيس النادي :" أنا رئيس لنادي الزمالك منذ عام ٢٠٠٥ وعضو مجلس النواب منذ عام ٢٠٠٠، وهل كان أحد يساعدني في الفترة الماضية.

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