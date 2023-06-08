بعثة الأهلي تسافر المغرب اليوم لمواجهة الوداد بنهائي أفريقيا

تستعد بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للسفر إلي مدينة كازابلانكا بالمغرب اليوم الخميس، وذلك للمواجهة المرتقبة مع الوداد المغربي، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وحقق النادي الأهلي الفوز في مباراة الذهاب التي أقيمت باستاد القاهرة يوم الأحد الماضي بنتيجة 2-1 ليؤجل حسم هوية البطل إلى المباراة المرتقبة في الإياب يوم الأحد المقبل على مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

موعد سفر بعثة الأهلي إلى المغرب

من المقرر أن تطير بعثة الأهلي إلى المغرب اليوم الخميس على متن طائرة خاصة؛ إذ يخوض الفريق مرانه الصباحي في ملعب التتش بالجزيرة وبعدها يتناول اللاعبون وجبة الغداء ويتوجهون للمطار استعدادًا للسفر إلى الدار البيضاء.

حسام غالي رئيسًا لبعثة الأهلي في المغرب:

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي تكليف الكابتن حسام غالي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى المغرب لملاقاة فريق الوداد يوم الأحد المقبل، في إياب الدور النهائي لدوري الأبطال.

ويعكف الكابتن حسام غالي حاليًا على الاطمئنان على كل الأمور الخاصة بسفر البعثة والعمل على توفير كل سبل الراحة للجهاز الفني واللاعبين.

وقرر الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، مرافقة بعثة الفريق إلى المغرب.

ويأتي سفر الكابتن محمود الخطيب؛ لدعم اللاعبين وجهازهم الفني، وتأكيد الثقة الكاملة في قدرتهم على تحقيق نتيجة تضمن للأهلي استعادة كأس البطولة الأفريقية وإسعاد الجماهير.

وحجز فريق الأهلي بطاقة التأهل إلى نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثية من دون رد ذهابًا في نصف النهائي، والفوز أيضًا إيابًا بهدف نظيف عبر اللاعب حسين الشحات.

بينما تمكن فريق الوداد المغربي من التأهل للنهائي عقب التعادل السلبي أمام الوداد على مركب محمد الخامس ذهابًا، ثم التعادل الإيجابي بثنائية لكل منهما بجنوب أفريقيا إيابًا.

ويخوض الأهلي نهائي البطولة باعتباره الفريق صاحب عدد التتويجات الأكبر في البطولة بعد حصوله عليها في عشر مناسبات، بينما نجح الوداد في خطف لقبين سابقين على حساب الأهلي بعد نهائي بطولة عام 2017، كذلك عقب نهائي البطولة القارية العام الماضي.