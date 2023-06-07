غادة شلبي تشارك في الملتقى العربي الخامس عشر للإعلام السياحي

نيابة عن وزير السياحة..

نيابة عن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار؛ شاركت، أمس، الأستاذة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، في الملتقى العربي الخامس عشر للإعلام السياحي والذي ينظمه الاتحاد العربي للإعلام السياحي خلال الفترة من 5 وحتى 10 يونيو الجاري، وذلك بحضور عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وخلال الملتقى ألقت نائب الوزير كلمة استهلتها بالترحيب بالمشاركين في المؤتمر من الإعلاميين والمسئولين والمدونين العرب في وطنهم الثاني مصر، كما نقلت تحيات الوزير إليهم.

وأوضحت نائب الوزير أهمية الإعلام سواء المرئى أو المسموع أو المقروء والمدونين، مشيرة إلى المسئولية التي تقع على عاتق الإعلام في الترويج السياحي للمقاصد السياحية وإيصال رسالة إعلامية سياحية عما يشاهدونه بالمقصد المصرى وأن مصر تعد زائريها بتجربة فريدة ومتميزة حيث تقدم مصر منتجات سياحية متطورة تشجع السائح على تكرار الزيارة، منوهة عن أهمية هذه الرسالة في التوقيت الحالي الذى يتزامن مع الموسم السياحي الصيفي والإجازات وقرب عيد الأضحى المبارك.

كما أشارت إلى مدينة شرم الشيخ التي سوف يقوم المشاركون بزيارتها استكمالا لفعاليات الملتقى، لافته إلى النجاح الذى حققته في استضافة مؤتمر الأطراف السابع والغشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ Cop 27، وأنها أصبحت مدينة صديقة للبيئة تقدم عدد من المنتجات السياحية مثل سياحة المؤتمرات والسياحة الشاطئية والترفيهية وغيرها.

كما تحدثت نائب الوزير عن استراتيجية الوزارة لتنمية السياحة في مصر والتي ترتكز على محاور ثلاثة تتمثل في إتاحة الوصول للمقصد السياحي المصري بصورة أكبر ومضاعفة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدني وبالفعل بدأت عدد من شركات الطيران سواء العارض أو المنخفضة التكاليف فى تسيير رحلات أكثر إلى مقاصد سياحية مصرية مثل شرم الشيخ والغردقة والعلمين، وغيرها.

بالإضافة إلى العمل على تحسين التجربة السياحية في مصر ورفع جودة الخدمات السياحية المُقدمة بها، كما تتضمن المحاور تحسين مناخ الاستثمار السياحي بمصر وزيادة عدد الغرف الفندقية الموجودة بها خلال الفترة المقبلة، ويتم بالفعل توقيع بروتوكولات لتشغيل فنادق جديدة بالمقاصد السياحية المصرية المختلفة، مشيرة إلى أنماط جديدة وجاذبة من الفنادق مثل الفنادق البيئية، والذهبيات النيلية والتي تمثل نمطاً جديداً جاذباً للسائح العربى حيث تتيح لهم الاستمتاع بنهر النيل والحصول على تجربة سياحية متميزة خلال زيارتهم للمعابد والمواقع الاثرية في المدن التي تمتد بمحافظتي الأقصر وأسوان.

كما استعرضت التيسيرات والتسهيلات الجديدة التي تقدمها الدولة للحصول على التأشيرة السياحية لعدد من الجنسيات المختلفة حيث يمكنهم الحصول على التأشيرة السياحية في المنافذ المصرية عند الوصول او إلكترونياً عبر البوابة المخصصة لذلك، وهو ما يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر.

ومن جانبه، أكد عمرو القاضي على أهمية السياحة البينية بين الدول العربية والتي تأتي ضمن أولويات الهيئة، مشيراً إلى ما تتمتع به الدول العربية من مقومات سياحية فريدة تميز كل منها عن الأخر، كما أشار إلى الأهمية الاستراتيجية للسياحة حيث تساهم بشكل كبير في تقارب الشعوب وتبادل الثقافات، مؤكداً على أهمية تواصل إعلامنا السياحي العربي مع الإعلام السياحي الدولي لنقل صورة ذهنية حقيقية وصحيحة عن المقاصد السياحية العربية .

وأوضح أنه يتم بالفعل التنسيق مع عدد من الدول العربية للتعاون في المجال السياحي ، مشيراً إلى الحملة الترويجية الجديدة لمصر التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار في شهر مارس الماضي تحت عنوان " Your Expectations are History" في الأسواق المستهدفة، والتي تبرز ما يتميز به المقصد السياحي المصري وأنه يفوق توقعات السائحين .

وخلال الملتقى تم عرض الفيلم الترويجي لهذه الحملة والذى أبرز العديد من الأنماط السياحية والأنشطة التي تتميز بها مصر حيث لاقى استحسان وإشادة كبيرة من الحضور.

كما تم عرض فيلم عن القوى الناعمة في مصر من فنانين وكتّاب ومشاهير مؤكداً على ريادة مصر في الوطن العربي في العديد من المجالات.

وفي ختام فعاليات المؤتمر تم تكريم كل من نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، والرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي نظراً لجهود الوزارة والهيئة في رعاية ودعم الحدث.

