إحالة مطرب المهرجانات عصام صاصا للجنايات بتهمة القتل الخطأ

أمرت نيابة العمرانية، أمس الأحد، بإحالة مطرب المهرجانات عصام صاصا إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بالقتل الخطأ وتعاطي المواد المخدرة وقيادة سيارة تحت تأثير المخدر، والتسبب في وفاة أحد الأشخاص عن طريق الخطأ، أثناء عبوره الطريق الدائري بالمنيب.

وكشف تقرير الطب الشرعي الخاص بمطرب المهرجانات عصام طه الشهير بـ " عصام صاصا"، ثبوت تعاطيه المواد المخدرة، حيث تسلمت النيابة العامة تقرير تحليل المخدرات الخاص به بعد أخذ عينة من دمائه لتحليلها، كما ثبت في تقرير الطب الشرعي، ظهور آثار لمخدر الحشيش والترامادول، وأيضًا مشتقات الميثامفيتامين.

وقررت النيابة ضبط وإحضار المتهم، تمهيدًا لفتح التحقيقات مرة أخرى في القضية بعد ظهور أدلة جديدة تثبت إدانته.

يُذكر أن جهات التحقيق قد أصدرت قرارًا يفيد بإخلاء سبيل عصام صاصا، بكفالة مالية قدرها 30 ألف جنيه، وإجراء تحليل المخدرات في مصلحة الطب الشرعي.

وفي سياق آخر عثر أهالي قرية صيرة التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، على جثة ربة منزل، مذبوحة داخل منزلها في ظروف غامضة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة وجار العرض على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار، يفيد بعثور الأهالي على جثة ربة منزل داخل منزلها وبها إصابات بالرقبة، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام، تحت تصرف النيابة العامة.

تم تحرير المحضر اللازم، وجار العرض على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.