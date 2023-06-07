660% نموا في ايرادات "إيكمي" الربعية من عام2023

كشفت القوائم المالية لشركة الدولية للصناعات الطبية "إيكمي" تحقيق نموا في الارباح خلال الربع الأول من االعام2023 من يناير حتي 31 مارس 2023بنسبة 4087%، لتسجل نحو1.3 مليون جنيه، مقابل خسائر في الفترة المقابلة من العام الماضي33.5 ألف جنيه.

كما سجلت الشركة نموا في الإيرادات عن نفس الفترة 2.5 مليون جنيه، بنمو نسبته 660% مقابل إيرادات خلال نفس الفترة العام الماضي 340 ألف جنيه.

كانت الشركة قد سجلت خلال العام الماضي صافي ربح بلغ 918.59 ألف جنيه في 2022، مقابل 91.33 ألف جنيه خسائر خلال 2021.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 11.97 مليون جنيه، مقابل 1.07 مليون جنيه في 2021.