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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

فيورنتينا ووست هام.. تشكيل المباراة المتوقع في نهائي دوري المؤتمر الاوروبي

وست هام الانجليزي
وست هام الانجليزي

يخوض فريق فيورنتينا الإيطالي مباراة نارية أمام نظيره وست هام الإنجليزي مساء اليوم، على ملعب "فورتونا أرينا"، في المواجهة المرتقبة التى تجمعهما بنهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

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فيورنتينا في صدام قوي أمام وست هام في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

 

تشكيل وست هام المتوقع لمباراة فيورنتينا في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي


في حراسة المرمى: فابيانسكي

في خط الدفاع: كوفال، كهرر، أجورد، إيمرسون

في خط الوسط: رايس، داونز، بوين، باكيتا، بن رحمة

في الهجوم: انطونيو

تشكيل فيورنتينا المتوقع أمام وست هام في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

في حراسة المرمى: تيراكيانو

في الدفاع: دودو – ميلنكوفيتش – إيجور – بيراجي

في الوسط: بونافنتورا – سفيان أمرابط – كاستروفيلي

في الهجوم: بريكالو – آرثور كابرال – نيكولاس جونزاليس.

موعد مباراة فيورنتينا ووست هام في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي
ويلعب فيورنتينا مع وست هام الليلة فى تمام الساعة العاشرة بتوقيت مصر والسعودية في نهائي دوري المؤتمر الاوروبي.

القنوات الناقلة لمباراة فيورنتينا ووست هام
وتذاع مباراة فيورنتينا ووست هام، مساء اليوم، فى المواجهة النارية التى تجمع الفريقين على ملعب  فورتونا أرينا بنهائي دوري المؤتمر الاوروبي، عبر شبكة قنوات بى ان سبورتس، وتبث اللقاء عبر شاشتها beIN Sports HD 1 Premium

وحجز فريق الكرة الأول بنادى فيورنتينا الايطالى بطاقة التأهل للدور النهائي بعد الفوز على بازل السويسري بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3-1 بعد حسم التعادل بينهما في مباراتي الذهاب والاياب بنتيجة ثلاثة أهداف لكلا منهما.

وعلى الجانب الأخر تأهل فريق وست هام الإنجليزي الى الدور النهائي بدوري المؤتمر الأوروبي عقب اقصاء نظيره الكمار الهولندي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وتحقيقه الفوز ذهابا وايابا.

 

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