نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.. موعد مباراة فيورنتينا ووست هام والقنوات الناقلة

يلتقي فيورنتينا الإيطالي مع نظيره وست هام الإنجليزي مساء اليوم، على ملعب "فورتونا أرينا"، في المواجهة القوية التى تجمع الفريقين بنهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

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موعد مباراة فيورنتينا ووست هام في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

ويلعب فيورنتينا مع وست هام الليلة فى تمام الساعة العاشرة بتوقيت مصر والسعودية في نهائي دوري المؤتمر الاوروبي.

القنوات الناقلة لمباراة فيورنتينا ووست هام

وتذاع مباراة فيورنتينا ووست هام، مساء اليوم، فى المواجهة النارية التى تجمع الفريقين على ملعب فورتونا أرينا بنهائي دوري المؤتمر الاوروبي، عبر شبكة قنوات بى ان سبورتس، وتبث اللقاء عبر شاشتها beIN Sports HD 1 Premium

وحجز فريق الكرة الأول بنادى فيورنتينا الايطالى بطاقة التأهل للدور النهائي بعد الفوز على بازل السويسري بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3-1 بعد حسم التعادل بينهما في مباراتي الذهاب والاياب بنتيجة ثلاثة أهداف لكلا منهما.

وعلى الجانب الأخر تأهل فريق وست هام الإنجليزي الى الدور النهائي بدوري المؤتمر الأوروبي عقب اقصاء نظيره الكمار الهولندي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وتحقيقه الفوز ذهابا وايابا.

اجتماع يحسم مصير ناتشو مع ريال مدريد

وحسم اجتماع ناتشو مع خوسيه أنخل سانشيز المدير العام في ريال مدريد مصيره مع الفريق الملكي حيث قرر الاستمرار لفترة جديدة لينهي الغموض حول مستقبله.

وينتهي عقد ناتشو مع ريال مدريد في الشهر الجاري، ولم يعلن الفريق الملكي تجديد عقد لاعبه الملقب بالجوكر بسبب إجادته اللعب كمدافع وظهير.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية فإن ناتشو سيجدد عقده ريال مدريد لمدة عام إضافي بعد قرر البقاء وعدم الرحيل ليغلق الباب في وجه الأندية التي كانت ترغب في الحصول على خدماته.

وقطع ناتشو الطريق على إنتر ميلان الإيطالي الذي كان يرغب ف تدعيم خط دفاعه بالتعاقد مع جوكر خط دفاع ريال مدريد.

مشوار ناتشو مع ريال مدريد

ويعد ناتشو أحد أكثر لاعبي ريال مدريد خبرة حيث تم تصعيده في عام 2012 من فريق الكاستيا، وخاض إجمالي 319 مباراة في مختلف المسابقات، وسجل خلالها 16 هدفًا بينما صنع 9 آخرين.

ولعب ناتشو إجمالي 319 مع ريال مدريد منها 44 مباراة في موسم 2022-2023 بواقع 2676 دقيقة وسجل هدفًا وصنع مثله.

وتوج ناتشو في موسم 2022-2023 بكأس ملك إسبانيا وكأس العالم للأندية مع ريال مدريد.

مباريات اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023 والقنوات الناقلة

موعد نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2023

وست هام × فيورنتينا (22:00 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 1 Premium

مباريات اليوم في الدوري المصري

غزل المحلة × المصري (19:00 مصر والسعودية) - OnTime Sports HD

سموحة × سيراميكا (21:30 مصر والسعودية) - OnTime Sports HD

مباريات اليوم في الدوري التونسي

الاتحاد المنستيري × النجم الساحلي (18:30 مصر والسعودية) - الكأس القطرية

الترجي × الأولمبي الباجي (18:30 مصر والسعودية) - الكأس القطرية

مباريات اليوم في البطولة العربية للأندية

الكويت × نواذيبو (20:45 مصر والسعودية) - الكأس القطرية