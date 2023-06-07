رئيس اتحاد جدة: الدوري السعودي أصبح جاذبا لكل النجوم

علق أنمار الحائلي رئيس نادي اتحاد جدة السعودي على التعاقد مع كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد السابق.

وقال أنمار الحائلي في تصريحات خاصة عبر الحساب الرسمي للعميد على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : " الدورى السعودي أصبح جاذبا لكل النجوم بفضل مستوياته الكبيرة والمنافسة العالية إلى جانب حجم المتابعة الذي وصل إلى أكثر من 180 دولة خلال الموسم الماضي ، وذلك بفضل الدعم الكبير من قيادة وطننا للقطاع الرياضي لنا " .







وأضاف رئيس اتحاد جدة : " متحمسون لرؤيته في القميص رقم 9 للنمور. وسعيدون للغاية بتعاقدنا مع أحد أبرز نجوم كرة القدم في التاريخ، وفخورون بهذه الخطوة التاريخية في مسيرة نادينا العريق وجمهوره الوفي".

وأتم أنمار الحائل حديثه قائلا: "سيمثلنا بنزيما في بداية الموسم المقبل حيث نواجه تحدياً قوياً للدفاع عن لقبنا في الدوري والمنافسة في البطولة الآسيوية وكذلك المشاركة عالمياً في كأس العالم للأندية للموسم الجديد ".

اتحاد جدة يعلن رسميا التعاقد مع كريم بنزيما

أعلن نادي اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلي مساء أمس الثلاثاء رسميا التعاقد مع النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد السابق وذلك لمدة ثلاثة مواسم حتي 2026.

ونشر الحساب الرسمي لنادي اتحاد جدة عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " فيديو لابرز لقطات بنزيما مع ناديه السابق ريال مدريد معلقا : " البنــز إتحادي .. الحظ الليلة كريم ".

ووجه كريم بنزيما رسالة إلى جماهير العميد بعد توقيع عقود انضمامه للعميد رسميا قائلًا باللغة العربية: "أنا متحمس أشوفكم في جدة".

ومن المقرر أن يلعب كريم بنزيما في صفوف اتحاد جدة رفقة الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد.



وكان نادي ريال مدريد الإسباني أعلن رحيل كريم بنزيما بعد قضاء 14 عاماً داخل جدران الملكى منذ عام 2009 شارك في 648 بمختلف المسابقات سجل خلالها 354 هدفًا وصنع 165 آخرين.



والجدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة توج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي الحالي 2022-2023 بعدما أنهي البطولة في صدارة جدول الترتيب برصيد 72 نقطة بفارق 5 نقاط عن منافسه نادي النصر السعودي.





































