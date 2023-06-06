حقيقة قبول الجامعات المصرية العائدين من روسيا وأوكرانيا والسودان الدارسين بنظام الأون لاين

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن السماح بقبول الطلاب المصريين العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية الدارسين بنظام الأون لاين للتقديم بالجامعات المصرية.

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء:

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدة أنه لا صحة للسماح بقبول الطلاب المصريين العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية الدارسين بنظام الأون لاين للتقديم بالجامعات المصرية، مُشددة على عدم قبول الطلاب المصريين الدارسين بنظام الأون لاين بالجامعات الروسية أو الأوكرانية أو السودانية للتقديم بالجامعات المصرية سواء الخاصة أو الأهلية، إذ لا يُعتد بهذا النظام، ولا يدخل ضمن نظام التحويل الحالي، مُشيرة إلى قبول الطلاب الدارسين فقط بالأنظمة التعليمية التي تعتمد على حضور الطالب كأساس لقبول تحويله لاستكمال دراسته بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية، وذلك وفقًا لقرارات مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية.

الجامعات الخاصة:

وفي سياق متصل، تم تخصيص رابطًا إلكترونيًا "cpnu-admission.edu.eg"، يمكن التقديم عليه، لمساعدة الطلاب الذين لم يتقدموا للتحويل إلى الجامعات الخاصة والأهلية حتى الآن، أو من لم يتلقوا ردًا بالموافقة المبدئية من الجامعات الخاصة والأهلية التي قدموا بها، وكذلك من لم تصلهم أي ردود من الجامعات التي قدموا بها، كما تم تخصيص بريدًا إلكترونيًا "[email protected]" للرد على استفسارات الطلاب العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية الراغبين في التحويل إلى الجامعات المصرية الخاصة والأهلية.

ونناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أية حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين طلاب الجامعات، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (portal.mohesr.gov.eg)، وللإبلاغ عن أية شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).



