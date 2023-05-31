رئيس الوزراء : الحكومة لا تفكر فى إلغاء المنطقة الحرة وحصتها الإستيرادية

على مسئولية رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد

أعلن محمد سعدة رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أرسل رسالة طمأنينة معه كرئيس للغرفة التجارية ببورسعيد أن الحكومة المصرية ليس لديها نية أو تفكير فى إلغاء المنطقة الحرة ببورسعيد أو تعديل وتخفيض حصتها الاستيرادية، وذلك إستجابة للمذكرة التي تقدمت بها الغرفة التجارية ببورسعيد لرئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة.

المنطقة الحرة ببورسعيد

جاء ذلك عقب الإجتماع الموسع الذى ترأسه رئيس الوزراء لبحث مشكلات المنطقة الحرة ببورسعيد بحضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ومحمد سعده رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد والشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك ومختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب لمناقشة المذكرة التي تقدمت بها الغرفة والتى تضمنت المشكلات التي تعاني منها المنطقة الحرة ببورسعيد ومن أبرزها قرار تحريك سعر الدولار الترشيدي من 70 قرشا إلى 85 قرشا والمشكلات التي تواجه أصحاب الحصص الإستيرادية، والإطلاع على سير إجراءات العملية الاستيرادية ومتابعة موقف عدد من المشروعات في المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد وحركة البضائع وسير إجراءات الإستيراد في المنطقة الحرة بالمحافظة وخروج البضائع من جمارك بورسعيد والمنطقة الشرقية.

كما عرض رئيس الغرفة تداعيات قرار تحريك سعر الدولار الترشيدي وآثاره السلبية على التجارة والإستيراد ومستقبل المنطقة الحرة ببورسعيد ومشكلات أصحاب الحصص الإستيرادية خاصة ما يتعلق بالحصص الموقوفة .