رئيس الوزراء الفلسطيني يشيد بدور مصر في ملف المصالحة الوطنية (فيديو)

قال محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، إن الرئيس الفلسطيني دعا إلى الحوار الوطني وهناك مشاورات من أجل إطلاق هذا الحوار، مشيرا إلى أن جرى الحوار في الماضي بين الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، وتوج بالذهاب للانتخابات، ولكن للأسف تم عرقلته بسبب إسرائيل.

مصر ترعى ملف المصالحة من اليوم الأول

وأضاف «أشتية»، خلال حوار ببرنامج «ثم ماذا بعد»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، ويقدمه الإعلامي جمال عنايت، مساء اليوم الثلاثاء أن مصر ترعى ملف المصالحة من اليوم الأول، وهناك تواصل مع هذا الموضوع، لذلك نريد دائما الرأي المصري في هذا المشهد، ليس فقط من ناحية الجغرافيا السياسية بين غزة ومصر، ولكن أيضا من زاوية الحرص المصري على الوحدة الوطنية الفلسطينية مثل الحرص الجزائري وحرص أصدقاء فلسطين.

لا نريد أن نعطي إسرائيل حق الفيتو على الديمقراطية الفلسطينية

وتابع رئيس الوزراء الفلسطيني: " لا نريد أن نعطي إسرائيل حق الفيتو على الديمقراطية الفلسطينية، وبالتالي هناك بدائل نريد أن نناقشها مع الفصائل جميعها، لكي يتم الخروج من هذه الحالة الموجودة، وهناك حاليا مشاورات ما قبل النقاش.

تواصل بين اللجنة المركزية في حركتي فتح و حماس

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن هناك تواصلاً بين اللجنة المركزية في حركة فتح وحركة حماس حول هذه القضايا، وهناك نقاشات من أجل أن نصل لحوار جامع وشامل، والنقاش حول هل يكون الحوار ثنائياً أو جمعياً.

وأوضح محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، أن هناك مجموعة متغيرات دولية مهمة، حيث إن هناك فراغاً سياسياً هائلاً وكبيراً بسبب عزوف الإدارة الأمريكية على الانخراط في أي مجال سياسي أو مبادرة سياسية، والإدارة الأمريكية هي الوحيدة التي ليس لديها مبادرة سلام أو مندوب للسلام.

المشهد في أوروبا وأوكرانيا يعكس نفسه على فلسطين بثلاث زوايا



وأضاف «أشتية» أن المشهد في أوروبا وأوكرانيا يعكس نفسه على فلسطين بثلاث زوايا، الزاوية الأولى تعيشها فلسطين ومصر والعالم كله، وهو الأمر المتعلق بقطع سلاسل التزويد مما أدى إلى ارتفاع نسبة التضخم والأسعار وتآكل القوة الشرائية للناس.

هناك ازدواجية في التعامل مع أزمتي أوكرانيا وفلسطين

وأكد محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني أن الزاوية الثانية تتمثل بتأثر فلسطين على نحو مباشر فيما يسمى بازدواجية المعايير، «زيلنسكي بطل.. والرئيس أبومازن إرهابي»، وبالتالي هذه ازدواجية في المعايير، فيها العالم يميز ما بين الاحتلال وحالة أخرى، وهذا غير مقبول، والقانون الدولي حيثما وجد وحيثما كان، ولا يمكن تقسيم القانون الدولي أو حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن الزاوية الثالثة تتمثل في اللجنة الرباعية والتي تضم الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة وروسيا وأوروبا، لكن روسيا الآن في معركة مع العالم، وهذا العالم يريد أن يقصي روسيا من المشهد الدولي، وبالتالي اللجنة الرباعية أصبحت ليست مشلولة ولكن توفيت وقتلت كإحدى مخرجات الحرب في أوكرانيا.