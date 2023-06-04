فتح باب التظلم من نتائج الشهادة الإعدادية

فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية



أعلنت مديرية التربية والتعليم ببني سويف فتح باب التظلمات للطلاب الراغبين في تقديم تظلم من نتائج الفصل الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023 وذلك بداية من الثلاثاء المقبل الموافق 6 يونيو الجاري ولمدة 15 يومًا.

من جهته أشار محمد عبد التواب وكيل الوزارة إلى اجتماعه اليوم"د مع مسؤولى الشئون المالية والإدارية و شؤون الطلاب و لجان النظام والمراقبة حيث تم الاتفاق على تحديد شباك لكل قطاع حيث يضم قطاع أ إدارات بني سويف واهناسيا وببا بينما يضم قطاع ب إدارات الواسطى وسمسطا وناصر والفشن للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور

حيث يقوم ولي الأمر أو الطالب بتسديد قيمة التظلم مبلغ يتم تحديده عن كل مادة بخزينة المديرية وملء طلب مراجعة المواد من إدارة شؤون الطلبة بالمديرية على أن يتم مراجعة أوراق إجابة قطاع أ بمقر مدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية العسكرية وقطاع ب بمدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية بمدينة بني سويف

تجدر الإشارة إلى المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم قد اعتمد منذ قليل نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بنسبة بنجاح 77.11 % لطلبة النظامي ،فيما بلغت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية المهنية 79.2 % والإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع 97% ، ونسبة 100% لشهادة التلمذة الصناعية بمدارس التربية الخاصة والنور للمكفوفين 100% وبنسبة 39.35% لطلبة المنازل

يأتى ذلك في ضوء توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم