استقبال حافل لمحافظ جنوب سيناء في مدينة باجودينا الصربية

استقبل اليوم عمدة مدينة باجودينا ونائب البرلمان ورئيس مجلس المدينة "دراجان بالما" ، اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء والوفد المرافق له من رجال الاعمال والمستثمرين المصريين بحضور السفير باسل صلاح سفير جمهورية مصر العربية في صربيا ، وذلك بمقر رئاسة بلدية باجودينا ، ومن خلال حفل الاستقبال وامام لفيف من رجال الإعلام الصربى .



و أكد محافظ جنوب سيناء على سعادتة لهذا الاستقبال الرائع وقدم الشكر لعمدة مدينة باجودينا ونائب البرلمان ورئيس المدينة ، كما قدم الشكر الخاص للسفير المصرى باسل صلاح صاحب الجهد الوفير والسبب الأول لنجاح هذه الزيارة الهامة التي من شأنها توطيد الروابط التاريخية ، ودعم الموضوعات والاتجاهات المشتركة التي تجمع بين البلدين الصديقين.



وأعرب عن تطلعه لدعم تلك العلاقة على مختلف المستويات خاصة مع زيادة الوفود السياحية القادمة الي شرم الشيخ وسانت كاترين وكافة المدن السياحية بجنوب سيناء ، في ظل توجه القيادة السياسية في الدولتين وحرصهم على المزيد من التعاون لتحقيق مصالح الشعبين، مشيراً إلى عمق العلاقات بين البلدين ، والتى تمتد عبر عقود من الزمن ،

من جانبه، أعرب عمدة المدينة عن سعادتة لتطور العلاقات المصرية الصربية ،مؤكدا حرص صربيا على الاستمرار في تعزيز التعاون الثنائي مع مصر في مختلف المجالات.



واكد نائب البرلمان ورئيس المدينة دراجان بالما " على ان مصر تحتل مكانة خاصة لدى الشعب الصربي ، مؤكدا ان شرم الشيخ المحببة لدي الصربيين تملك كافة الإمكانات في ان تكون قبلة السياحة العالمية،وهو ماشاهده بنفسة خلال زيارتة لها في يناير الماضى.



كما اجمع الطرفان على أهمية تحدى كافة الصعاب وخاصة الازمة المالية العالمية الحالية ، وذلك بالعمل المشترك وتفعيل بروتوكلات التعاون والعمل على تنشيط السياحة بين المدن الصربية ومدن جنوب سيناء السياحية ،

وفى نهاية اللقاء تم تبادل الهدايا التذكارية بين الجانبين، كما تم دعوة الوفد المصرى لزيارة عدد من المشروعات الصناعية بالمدينة.