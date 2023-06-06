الدوري المصري.. الداخلية يلتقي حرس الحدود للنجاه من شبح الهبوط

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية تحت القيادة الفنية لعلاء عبد العال المدير الفني أمام نظيره حرس الحدود مساء اليوم، فى المباراة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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موعد مباراة الداخلية وحرس الحدود في الدوري المصري

ويواجه فريق الداخلية نظيره حرس الحدود فى تمام الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 6 يونيو 2023.

موقف الفريقين بجدول الدوري المصري قبل صدام اليوم

ويدخل فريق الداخلية أملا فى تحقيق الفوز للنجاة من شبح الهبوط فى المركز الـ 17 في جدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن أقرب منافسيه نادي حرس الحدود صاحب المركز الأخير بـ 19 نقطة في ترتيبي المسابقة.

وخاض حرس الحدود 29 مباراة، سجل 15 هدفًا واستقبلت شباكه 37 هدفًا.

وفاز حرس الحدود على ضيفه أسوان بنتيجة هدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن الجولة 30 من عمر البطولة.

وأحرز هدف الثلاث نقاط لفريق حرس الحدود المدافع إبراهيم القاضي في الدقيقة 52 من عمر اللقاء لقتنص ثلاثة نقاط هامة بالبطولة.

ورفع حرس الحدود، بقيادة مدربه محمد مكي، رصيده للنقطة 19 في المركز 18 والأخير، وله مباراة مؤجلة أمام الأهلي.

طلائع الجيش يتمسك بأمل البقاء فى الدوري

وحقق طلائع الجيش الفوز على سموحة بهدفين دون رد، ضمن مناغسات الجولة 30 من الدوري المصري.

ثنائية طلائع الجيش جاءت بتوقيع خالد سطوحي ومحمود وادي ليفوز الفريق العسكري أول لقاء تحت قيادة عبد الحميد بسيوني بعد رحيل عماد النحاس عقب الخسارة من الزمالك.

بهذه النتيجة يتواجد طلائع الجيش في المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 29 نقطة، وبات على بعد نقطتين من مراكز البقاء.

في المقابل تكبد سموحة خسارته الثانية على التوالي وتوقف الرصيد عند 35 نقطة في المركز العاشر.

بدأ فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى المباراة، بتشكيل يضم كلا من:

فى حراسة المرمى: محمد شعبان

خط الدفاع: محمد فتح الله - خالد سطوحي - أحمد متعب- زولا

خط الوسط: فريد شوقي - علي حمدي - كريم طارق - إسلام محارب - أحمد سمير

خط الهجوم: محمود وادي

بينما جاء تشكيل سموحة بقيادة أحمد سامى كالتالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

خط الدفاع: صديق أوجولا - شريف رضا - مالك بعيوي - أحمد جمال

خط الوسط: أحمد شوشه - بنيامين بواتينج - حسين فيصل

خط الهجوم: دكوا دودو - محمد المغربي - مصطفى سعد.

اقتنص نادي الزمالك فوزًا مثيرًا على طلائع الجيش خلال المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب ستاد القاهرة الدولي لحساب منافسات الدوري الممتاز ، بثنائية نظيفة.

جاء هدف اللقاء الأول للأبيض عن طريق كرة رأسية بنجاح عن طريق اللاعب حسام عبد المجيد الذي استغل كرة مرسلة من ركلة ركنية متقنة بأقدام أحمد سيد زيزو عند الدقيقة 87 ، قبل أن يضاعف إبراهيما ناداي تقدم الزمالك عند الدقيقة الثانية من الوقت البديل لزمن اللقاء.