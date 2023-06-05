الإسماعيلي يواصل تدريباته استعداداً لمواجهة طلائع الجيش

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي مرانه في السادسة مساء اليوم علي الملعب الرئيسي بإستاد الإسماعيلية إستعداد لملاقاة طلائع الجيش في السابعة مساء الخميس المقبل علي استاد الإسماعيلية.

حرص الجهاز الفني للفريق علي عقد جلسة قبل بداية المران لحثهم علي بذل أقصي ما لديهم و تقديم نتائج إيجابية في المباريات المتبقية من بطولة الدوري لتحسين مركز الفريق في جدول الترتيب

اشتمل المران علي مجموعة من التدريبات البدنية من أجل الارتقاء بالمستوى البدني للاعبين و قام الجهاز الفني للفريق بتقسيم اللاعبين إلى مجموعات و أدت كل مجموعة تدريبات علي الاستحواذ الاستلام والتسليم في مساحات ضيقة أعقبها تدريبات علي الكرات العرضية و إنهاء الهجمات علي المرمي و مجموعة متنوعة من التدريبات التكتيكية

و أنهي المران بتقسيمة مطولة في وسط الملعب توقفت أكثر من مرة من أجل إعطاء التعليمات الفنية للاعبين

و في ذات السياق خاض حراس المرمى تدريبات قوية تحت قيادة سيد توفيق مدرب حراس المرمي علي سرعة رد الفعل و كيفية التعامل مع الكرات العرضية

و كان الإسماعيلي قد تعادل مع المقاولون العرب بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت علي ملعب الأخير يوم الأربعاء الماضي.

قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة اللواء أبو بكر الحديدي، وضع لائحة تصاعدية للفريق الأول لكرة القدم خلال المباريات المتبقية في مسابقة الدوري العام لتحفيز اللاعبين والنجاة من الهبوط.

الإسماعيلي يعقد جلسة مع سيرجي آكا

كما قرر مجلس الإسماعيلي عقد جلسة مع الإيفواري سيرجي أكا لاعب وسط الفريق والذي أنضم لصفوف الدراويش خلال إنتقالات يناير الماضية وذلك لتجديد تعاقده مع الفريق لسنوات قادمة.

جدير بالذكر أن مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسماعيلية قررت استمرار عمل اللجنة المؤقتة بالإسماعيلي برئاسة اللواء أبو بكر الحديدي لحين استصدار القرارات القانونية التزاما بحكم مجلس الدولة الأخير فور استلام مسودته.

ويطمح المقاولون العرب في مواصلة انتصاراته في المباريات القادمة من أجل التواجد في المربع الذهبي في الدوري المصري من أجل ضمان المشاركة في البطولات العربية والأفريقية.

تعادل فريق المقاولون العرب مع طلائع الجيش سلبيَا، في الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري المصري، والتي أقيمت في إستاد المقاولون العرب.