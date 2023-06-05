حاتم سكر يؤازر الزمالك أمام الاتحاد السكندري من ستاد القاهرة

الزمالك والاتحاد السكندري

تواجد حاتم سكر الظهير الأيسر لفريق الزمالك، في مقصورة ملعب ستاد القاهرة الدولي، على هامش مواجهة الإتحاد السكندري في بطولة الدوري المصري الممتاز.

و استبعد المدرب الكولومبي خوان كارلوس اوسوريو، المدير الفني لفريق الزمالك، حاتم سكر بسبب الاصابه التي لحقت به قبل مباراة الاتحاد المرتقبة في الجولة ٣٠ في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتمرن حاتم سكر الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال الفترة الماضية بجلسة تأهيلية و علاجية تحت إشراف الجهاز الطبي، على هامش التدريبات قبل مباراة الاتحاد.

حاتم سكر من مباراة الزمالك

ويأتي ذلك وفقا للبرنامج المخصص للاعب من قبل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة بالتنسيق مع الجهاز الفني، بسبب معاناة اللاعب من إجهاد في العضلة الخلفية تعرض له خلال مواجهة طلائع الجيش الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.



وفي الدقيقة ٤٠ من أحداث الأول يتقدم فريق الزمالك على الاتحاد السكندري بهدف دون رد حتى الآن بأقدام سيف الجزيري بصناعة أحمد سيد زيزو.

وحصل في اللقاء مدرب الاتحاد السكندري على البطاقة الحمراء في الدقيقة ٢٨ بالشوط الأول.

ألغى حكم اللقاء هدف الثاني لصالح الزمالك أمام الاتحاد السكندري بأقدام أحمد فتوح بداعى للتسلل.

وانتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك على الاتحاد السكندري بهدف دون رد على ستاد القاهرة.

ويضم التشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : أحمد فتوح - حسام عبد المجيد - محمد طارق - حمزة المثلوثي

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو"

خط الهجوم : مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد نديم ومحمد عبد الغني ومصطفى الزناري و سيف جعفر وعبد الله جمعة وأحمد بلحاج ومحمد حسام "بيسو" وعمر جابر وناصر منسي.

يعقد المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك مؤتمراً صحفياً يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا للحديث عن العديد الأمور المهمة.

ومن المقرر أن يعقد المستشار مرتضى منصور المؤتمر الصحفي في مكتبة الكائن بـ 41 شارع أحمد عرابي .

