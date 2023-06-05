موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري
يستعد فريق الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري مساء اليوم الاثنين في المباراة المرتقبة على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الـ30 في الدوري المصري الممتاز.
ترتيب الزمالك و الاتحاد السكندري
يحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ، لعب 29 مباراة فاز في 14 مباراة تعادل في 8 مباريات وخسر في 7 مباريات ويمتلك 50 نقطة ، ويحتل الاتحاد المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لعب 28 مباراة فاز في 12 مباراة وتعادل في 4 مباريات وخسر في 12 مباراة .
قائمة الزمالك والاتحاد في الدوري المصري الممتاز
حراسة المرمى : محمد صبحي - محمد نديم.
خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - محمد طارق - أحمد فتوح - عبد الله جمعة
خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد حسام " بيسو"- سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - أحمد بلحاج - أحمد سيد "زيزو" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.
خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي.
وجاءت قائمة الاتحاد السكندري لمباراة الزمالك في بطولة الدوري
فى حراسة المرمي : المهدى سليمان _ عمرو خليل_ صبحى سليمان .
في خط الدفاع : مصطفي إبراهيم _ محمد صالح _صبري رحيل_ هشام صلاح .
في خط الوسط :جافين_ السيد سالم _ خالد الغندور_ ناصر ناصر_ إبراهيم حسن _ إسلام عبد النعيم _ محمد محمود _ عمورى _ محمد فارس.
في خط الهجوم: أحمد عادل ميسي_ فوزى الحناوي_ عبد الغنى محمد _ مابولولو_ أوسن أوموتو.
غيابات الاتحاد لمباراة الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز
محمود علاء غياب للإنذار الثالث : - محمود عبد العزيز| غياب للإصابة : - أحمــد عيــد _ عمار حمدى.
موعد مباراة الزمالك لمباراة الاتحاد في بطولة الدوري المصري
من المقرر ان تنطلق المباراة التي تجمع بين الزمالك والاتحاد السكندري مساء اليوم الاثنين الموافق 5 من شهر يونيو 2023، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة و السعودية ، والتاسعة مساء بتوقيت الإمارات العربية .