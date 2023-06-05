الزمالك يتقدم على الاتحاد السكندري بهدف في الشوط الأول

تفوق الزمالك في الشوط الأول من مباراته ضد الاتحاد السكندري بتسجيله بهدف نظيف، في المواجهة المقامة بينهما مساء اليوم الاثنين، على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

سجل سيف الجزيري هدف الزمالك في الدقيقة الثالثة والعشرين من عمر المباراة.

هدف الزمالك أتبعه شجارًا بين لاعبي الاتحاد والزمالك، بعد مواصلة لاعبي الزمالك اللعب بعد سقوط أحد لاعبي الاتحاد السكندري قبل تسجيل هدف التقدم.

وشهدت الدقيقة 25 حصول مدرب الاتحاد السكندري زوران مانولوفيتش على بطاقة حمراء بسبب اعتراضه على حكم المباراة.

في الدقيقة الواحدة والأربعين ألغى حكم المباراة أمين عمر هدفًا ثانيًا للزملك سجله أحمد فتوح بداعي وجود سيد عبدالله نيمار في وضعية تسلل، ذلك بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

أوسوريو يعلن تشكيل الزمالك أمام الاتحاد السكندري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : أحمد فتوح - حسام عبد المجيد - محمد طارق - حمزة المثلوثي

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو"

خط الهجوم : مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد نديم ومحمد عبد الغني ومصطفى الزناري و سيف جعفر وعبد الله جمعة وأحمد بلحاج ومحمد حسام "بيسو" وعمر جابر وناصر منسي.

تاريخ مواجهات الزمالك والاتحاد السكندري

ألتقي فريقي الزمالك والاتحاد السكندرى من قبل فى 160 مباراة بجميع المسابقات، وتمكن الفارس الأبيض من تحقيق الفوز فى 101 مباراة، بينما فاز زعيم الثغر فى 21 مباراة، بينما حسم التعادل 38 مباراة.

أما على صعيد مسابقة الدوري المصري فقط التقى الفريقين في 125 مباراة حقق الفارس الأبيض 79 فوز مقابل 13 انتصار لزعيم الثغر فيما انتهت 33 مباراة بالتعادل.

وسجل الزمالك 213 هدف فيما تلقت شباكه 79 هدف. انتهت آخر مباراة جمعت الزمالك والاتحاد السكندري بالتعادل السلبى فى 11 يناير 2023 بالجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري.قبل ساعتين تعرض الأبيض للهزيمة في 13 مباراة فقط، وحسم التعادل نتيجة 33 مواجهة.



