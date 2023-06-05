في ذكرى وفاتها.. تعرف على اسم هدى سلطان الحقيقي

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة هدى سلطان، التي رحلت عن عالمنا بجسدها، ولكن مازالت أعمالها خالدة في أذهان الملايين من جمهورها في الوطن العربي.

وتستعرض بوابة الوفد لمتابعيها معلومات لاتعرفها عن هدى سلطان :-

أسمها الحقيقي بهيجة عبد السلام عبد العال الحو.

شقيقة الفنان محمد فوزي والثالثة بين خمسة أشقاء، بدت عليها موهبة الغناء منذ الطفولة.

كان الفنان محمد فوزي قد خالف رغبة أسرته وجاء إلى القاهرة ليعمل بالفن وظل على خلاف مع والده الذي لم يعترف بما فعله حتى حقق نجاحًا كبيرًا.

شجع نجاح محمد فوزي أختيه الاثنتين على العمل بالفن، وجاءت هدى سلطان إلى القاهرة بعد وفاة والدها وواجهت بعض المتاعب من اخيها في البداية فقط لاحترافها الفن، ولكنه اقتنع بموهبتها بعد ذلك بل وأنتج لها فيلمًا.

بعد مجيئها اعتمدتها الاذاعة وصارت مطربة، ثم اكتشفتها السينما على يد المنتج جبرائيل تلحمي في فيلم ست الحسن الذي نجحت فيه.

وتغير إسمها إلى الإسم الفني هدى سلطان للمرة الأولى_ وأهلها نجاحها للحصول على دور البطولة في ثاني فيلم لها وهو (حكم القوي) عام 1951.

التقت مع الفنان فريد شوقى للمرة الأولى في فيلم ست الحسن وتزوجته بعدها مباشرةً لأطول فترة في حياتها وهي ثمانية عشر عامًا.

وكونا معًا ثنائيًا فنيًا ناجحًا حيث عملا مع بعضهما أكثر من عشرين فيلمًا سينمائيًا، لاقت نجاحًا كبيرًا منها حتى أطلق على فريد شوقي لقب ملك الترسو لشعبيته بين الطبقة الشعبية في مصر.

ولكنهما انفصلا عام 1969 بعد عودة فريد شوقي من لبنان.

بعدها تغيرت نوعية أدوراها بدايًة من السبعينات وقللت من جرعة الإغراء لاعتبارات السن وكبر بناتها.

خلال مشوارها لمعت كمطربة وقدمت الكثير من الأغنيات، للسينما قدمت أكثر من 70 فيلمًا.

وقدمت فى المسرح والتليفزيون أعمالًا كثيرة منها أعمال معروفة وشهيرة، وحصلت على العديد من الجوائز السينمائية والتليفزيونية منها تكريمها بمهرجان السينما الروائية عام 1998.

تم تكريمها بمهرجان الموسيقى العربية وتكريمها عن دورها بمسلسل الوتد في مهرجان القاهرة للإذاعة والتليفزيون.

ظهرت عام 2003 للمرة الأخيرة كضيفة شرف في فيلم (من نظرة عين) وتوفت عام 2006 بمنزلها بعد أن غادرت مستشفي دار الفؤاد، بإسبوعين إثر صراع مع سرطان الرئة.