بنزيما ينقذ ريال مدريد من الخسارة أمام بلباو في مباراته الوداعية

حسم التعادل الإيجابى مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو بهدف لكلا الفريقين، في المباراة التى أقيمت على ستاد سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة الـ38 من بطولة الدوري الإسباني.

أضاع لاعب ميكيل فيسكا لاعب أتلتيك بلباو هدف للفريق، ركلة جزاء في الدقيقة 10 من أحداث الشوط الأول.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبى بين ريال مدريد واتلتيك بلباو بدون أهداف.

وبدأ فريق أتلتيك بلباو في أحداث الشوط الثاني سجل هدف التقدم في شباك ريال مدريد في الدقيقة 49 من أحداث الشوط الأول .

وحصل سيبايوس لاعب ريال مدريد على البطاقة الصفراء في الدقيقة 55 من أحداث الشوط الأول.

وسجل كريم بنزيما هدف التعادل وتقليص الفارق في أحداث مباراة ريال مدريد واتليتك بلباو من خلال تسجيله هدف التعادل من ركلة جزاء من أحداث الشوط الثاني .

تشكيل ريال مدريد لمباراة أتلتيك بلباو:

الحارس: تيبو كورتوا.

الدفاع: داني كارفاخال - إدير ميليتاو - أنطونيو روديجير - ناتشو فيرنانديز.

الوسط: إدواردو كامافينجا - توني كروس - داني سيبايوس.

الهجوم: رودريجو جوس - كريم بنزيما - فينيسيوس جونيور.

لم يحتسب حكم لقاء هدف التقدم لصالح فينيسيوس جونيور في الدقيقة 80 من أحداث الشوط الثاني بدعى التسلل.

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء ،بالتعادل الإيجابى بين الريال و أتلتيك بلباو.

بهذه النتيجة رفع ريال مدريد من رصيده عند النقطة 78 ليحتل وصافة ترتيب الدوري الإسباني، فيما رفع أيضًابلباو من رصيده عند النقطة 51 محتلًا المركز الثامن من الدوري الإسباني.

على الجانب الآخر، بدأ نادي ريال مدريد الإسباني، تحركاته من أجل التعاقد مع الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير، في فترة الانتقالات الصيفية المقبل.

وأعلن نادي ريال مدريد في بيانه الرسمي، اليوم الأحد، رحيل هدافه الفرنسي كرين بنزيما، بعد مسيرة مميزة مع فريقه امتدت إلى 14 عامًا داخل أسوار الملكي.

وتابعت التقارير، أن ريال مدريد تواصل مع ممثلي هاري كين وناديه توتنهام من أجل الاستفسار عن إمكانية التعاقد مع اللاعب الدولي الإنجليزي.

وتابعت التقارير، أن كين أصبح مستعدًا لبدء تجربته الجديدة في الدوري الإسباني، ويحفزه اللعب تحت صفوف نادي ريال مدريد بشكل استثنائي.

وواصلت، أن رئيس توتنهام هوتسبير ليس الشخص السهل في المفاوضات، وهو ما أظهره خلال المفاوضات لضم لوكا مودريتش وجاريث بيل.

وتابعت أن رئيس توتنهام أصبح مستعدًا للتوصل إلى الاتفاق طالما أن وجهة كين لن تكون صوب نادي في الدوري الإنجليزي الممتاز.