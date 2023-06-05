ريال مدريد يدخل السباق لضم هداف منتخب أنجلترا

في الوقت الذي تأكدت فيه انباء رحيل مهاجم ريال مدريد وهدافه كريم بنزيما بعيدا عن قلعة سانتياجو بيرنابيو فأن أدارة الميرينجي بقيادة فلورينتينو بيريز تبدو عازمة على تعويض المهاجم الفرنسي بمهاجم من العيار الثقيل بعدما دخلت في السباق لضم مهاجم منتخب انجلترا وهداف توتنهام هوتسبير هاري كين .

وقالت صحيفة الميرور الأنجليزية ان كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد طالب أدارة الريال بالتحرك لضم هاري كين على الرغم من عدم وضوح قرار أدارة ريال مدريد بأمكانية سداد 100 مليون يورو حددها توتنهام لبيه مهاجمه الدولي الا ان أدارة الريال على ما يبدو قررت خوض مفاوضات صعبة مع أدارة توتنهام .

وقالت الميرور : دانيال ليفي رئيس نادي توتنهام مهتم بالأبقاء على هاري كين في صفوف السبيرز و لذلك فهو يضه شرط 100 مليون يورو لبيع كين وهو كما يبدو شرطا تعجيزيا ال ان ادارة الريال لت تيأس وستحاول ضم المهاجم الانجليزي وفي نفس الوقت فأن ليفي قرر عدم بيع كين لاي نادي انجليزي بما فيهم مانشيستر يونايتد الذي كان يتهيىء الفرصة للانقضاض على الصفقة الا ان قرار ليفي سيصب في مصلحة ريال مدريد حال دخول الطرفين في المفاوضات خلال الساعات القادمة .

وقالت الميرور ان مهمة ريال مدريد ستكون صعب لاقناع هاري كين الذي يعد من عشاق توتنهام لترك فريقه وفي نفس الوقت يبدو ان ادارة الريال غير مرحبة بدفع 100 مليون يورو في لاعب سيصل الى الثلاثين من عمره خلال شهر واحد ويتبقى له عام واحد في تعاقده مع ناديه الا انه في انفس الوقت يدركون كم هي المفاوضات صعبة مع دانيال ليفي مالك نادي توتنهام .