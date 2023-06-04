كيليان مبابي يظهر في ريال مدريد

ظهر اسم النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان من جديد في الساعات الأخيره، لدعم صفوف الفريق في انتقالات شهر يونيو الجاري 2023.

أقرأ ايضًا..

أعلن ريال مدريد رحيل النجم كريم بنزيما، ويحتاج الميرنجي للتعاقد مع لاعب جديد في مركز الهجوم، ووقع الاختيار على اللاعب كيليان مبابي الذي عاد للظهور من جديد في مدريد.

ينتهي عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان في صيف 2024، مع إمكانية التجديد لموسم إضافي مع الفريق.

ريال مدريد مهتم بـ مبابي

ووعد فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد المدرب كارلو أنشيلوتي بالحصول على حريته في اختبار اللاعبين لدعم صفوف الفريق، وتحديد الأسماء الأفضل لدعم خط الهجوم في الموسم المقبل.

وكان رئيس ريال مدريد قد وعد كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق بتوفير 3 لاعبين بدلاء للثلاثي الحالي كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور ورودريجو جوس، وفقًا لما أكدته التقارير مؤخرًا.

وأكد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أن كيليان مبابي هو هدف الميرنجي الرئيسي في صيف 2024، خاصة بعد رحيل كريم بنزيما، وحاجة الفريق للدعم الهجومي من قبل رحيل النجم الفرنسي.

خطة ريال مدريد لتوفير بديل بنزيما

ووضعت إدارة ريال مدريد خطة للتعاقد مع لاعبين جدد من خلال النظر للعائد المادي للفريق من رحيل بعض الاسماء، ويرغب الميرنجي في توفير بعض الأموال لإنجاح بعض الصفقات الأخرى التي وضع أنشيلوتي عينه عليها.

ستكلف صفقة كيليان مبابي ريال مدريد مبلغ ضخم بجانب الراتب الذي من المقرر أن يحصل عليه اللاعب، والذي لن يكون أقل من راتبه مع باريس سان جيرمان.

لمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الوفد الإلكترونية اضغط هنا