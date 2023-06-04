أرقام كريم بنزيما بعد الرحيل من ريال مدريد

يغادر الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد محطمًا العديد من الأرقام القياسية مع الميرنجي خلال فترة السنوات التى قضاها اللاعب داخل الفريق.

وذكرت شبكة أوبتا للإحصائيات مساء اليوم الأحد أرقام كريم بنزيما مع ريال مدريد، كريم بنزيما يُغادر ريال مدريد كثاني هداف للنادي على الإطلاق (353، خلف رونالدو - 450)، ورابع أفضل هداف على الإطلاق في الدوري الإسباني (237)، وأفضل موسم له مع الملكي كان 2021/22 : 59 هدفًا (44 سجل و 15 تمريرة حاسمة).

ومن المقرر أن يودع كريم بنزيما جماهير ريال مدريد اليوم في اللقاء المرتقب على سنتايجو برنابيو في الجولة الأخيرة في الدوري الإسباني.

ويتواجد كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد في تشكيل ريال مدريد لمباراة بلباو.

تشكيل ريال مدريد لمباراة أتلتيك بلباو:

الحارس: تيبو كورتوا.

الدفاع: داني كارفاخال - إدير ميليتاو - أنطونيو روديجير - ناتشو فيرنانديز.

الوسط: إدواردو كامافينجا - توني كروس - داني سيبايوس.

الهجوم: رودريجو جوس - كريم بنزيما - فينيسيوس جونيور.

دكة بدلاء لمباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو:

13. لونين

7- دافيد ألابا

5. فاليجو

10. مودريتش

11. أسينسيو

15. فالفيردي

16. أودريوزولا

17. لوكاس .

18. شوامني

23ميندي

هازارد

24. ماريانو.

بدأ نادي ريال مدريد الإسباني، تحركاته من أجل التعاقد مع الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير، في فترة الانتقالات الصيفية المقبل.

وأعلن نادي ريال مدريد في بيانه الرسمي، اليوم الأحد، رحيل هدافه الفرنسي كرين بنزيما، بعد مسيرة مميزة مع فريقه امتدت إلى 14 عامًا داخل أسوار الملكي.

وتابعت التقارير، أن ريال مدريد تواصل مع ممثلي هاري كين وناديه توتنهام من أجل الاستفسار عن إمكانية التعاقد مع اللاعب الدولي الإنجليزي.

وتابعت التقارير، أن كين أصبح مستعدًا لبدء تجربته الجديدة في الدوري الإسباني، ويحفزه اللعب تحت صفوف نادي ريال مدريد بشكل استثنائي.

وواصلت، أن رئيس توتنهام هوتسبير ليس الشخص السهل في المفاوضات، وهو ما أظهره خلال المفاوضات لضم لوكا مودريتش وجاريث بيل.

وتابعت أن رئيس توتنهام أصبح مستعدًا للتوصل إلى الاتفاق طالما أن وجهة كين لن تكون صوب نادي في الدوري الإنجليزي الممتاز.