الأحد 04 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

أرقام كريم بنزيما بعد الرحيل من ريال مدريد

كريم بنزيما
كريم بنزيما

يغادر الفرنسي كريم بنزيما  لاعب ريال مدريد محطمًا العديد من الأرقام القياسية مع الميرنجي خلال فترة السنوات التى قضاها  اللاعب داخل الفريق.

txt

بنزيما يقود هجوم ريال مدريد أمام أتلتيك بلباو في المباراة الأخيرة

txt

هاري كين بديل بنزيما في ريال مدريد

وذكرت شبكة أوبتا للإحصائيات  مساء اليوم الأحد أرقام كريم بنزيما مع ريال مدريد، كريم بنزيما يُغادر ريال مدريد كثاني هداف للنادي على الإطلاق (353، خلف رونالدو - 450)، ورابع أفضل هداف على الإطلاق في الدوري الإسباني (237)، وأفضل موسم له مع الملكي كان 2021/22 : 59 هدفًا (44 سجل و 15 تمريرة حاسمة).

ومن المقرر أن يودع كريم بنزيما  جماهير ريال مدريد اليوم في اللقاء المرتقب  على سنتايجو برنابيو في الجولة الأخيرة في الدوري الإسباني.

ويتواجد كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد في تشكيل ريال مدريد لمباراة بلباو.

تشكيل ريال مدريد لمباراة أتلتيك بلباو:

الحارس: تيبو كورتوا.

الدفاع: داني كارفاخال - إدير ميليتاو - أنطونيو روديجير - ناتشو فيرنانديز.

الوسط: إدواردو كامافينجا - توني كروس - داني سيبايوس.

الهجوم: رودريجو جوس - كريم بنزيما - فينيسيوس جونيور.

دكة بدلاء لمباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو:

13. لونين

7- دافيد ألابا

5. فاليجو

10. مودريتش

11. أسينسيو

15. فالفيردي

16. أودريوزولا

17. لوكاس .

18. شوامني

23ميندي

هازارد

24. ماريانو.

بدأ نادي ريال مدريد الإسباني، تحركاته من أجل التعاقد مع الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير، في فترة الانتقالات الصيفية المقبل.

وأعلن نادي ريال مدريد في بيانه الرسمي، اليوم الأحد، رحيل هدافه الفرنسي كرين بنزيما، بعد مسيرة مميزة مع فريقه امتدت إلى 14 عامًا داخل أسوار الملكي.

وتابعت التقارير، أن ريال مدريد تواصل مع ممثلي هاري كين وناديه توتنهام من أجل الاستفسار عن إمكانية التعاقد مع اللاعب الدولي الإنجليزي.

وتابعت التقارير، أن كين أصبح مستعدًا لبدء تجربته الجديدة في الدوري الإسباني، ويحفزه اللعب تحت صفوف نادي ريال مدريد بشكل استثنائي.

وواصلت، أن رئيس توتنهام هوتسبير ليس الشخص السهل في المفاوضات، وهو ما أظهره خلال المفاوضات لضم لوكا مودريتش وجاريث بيل.

وتابعت أن رئيس توتنهام أصبح مستعدًا للتوصل إلى الاتفاق طالما أن وجهة كين لن تكون صوب نادي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

مواد متعلقة

بنزيما يقود هجوم ريال مدريد أمام أتلتيك بلباو في المباراة الأخيرة

كريم بنزيما.. أرقامه مع ريال مدريد ووجهته المقبلة

كريم بنزيما مستمر مع ريال مدريد

آخرهم كريم بنزيما .. الدوري السعودي يستقطب كبار نجوم العالم

بالأرقام.. تقييم موسم كريم بنزيما صفقة اتحاد جدة المنتظرة مع ريال مدريد
الجريدة الورقية