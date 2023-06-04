أفشة وعبدالقادر على مقاعد بدلاء الأهلي أمام الوداد

أختار السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، تشكيل الأساسي لمباراة الوداد البيضاوي المقرر له على ستاد القاهرة، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الأهلي، أحمد عبدالقادر وعمرو السولية، وأفشة.

بدلاء الأهلي ضد الوداد



خالد عبد الفتاح ومحمود متولي وأحمد عبد القادر ومحمد شريف وعلي لطفي وعمرو السولية ‏ومحمد مجدي أفشة وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر.

تشكيل الأهلي ضد الوداد

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير. ‏

خط الدفاع: علي معلول ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم. ‏

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وحمدي فتحي وبيرسي تاو وحسين الشحات. ‏

خط الهجوم: محمود كهربا.





ووصلت حافلة فريق الوداد المغربى منذ قلبل إلى ستاد القاهرة الدولى إستعدادًا لمباراة الأهلى المرتقبة على ستاد الأهلى ضمن ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا .

وعاين لاعبى الوداد المغربى أرضية ملعب مباراة ستاد القاهرة قبل بدء عملية الأحماء الختامية قبل بداية اللقاء المرتقب في دوري أبطال أفريقيا.

تواجد اليوم الأحد نجوم الألعاب الجماعية لتساند فريق كرة القدم بنادي الأهلى في اللقاء المرتقب أمام الوداد المغربى في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

كما وصلت حافلة النادي الأهلى لملعب ستاد القاهرة الدولي، استعدادًا لخوض مواجهة فريق الوداد المغربي، والتي تجمع الطرفين مساء اليوم الأحد، ضمن ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا عن الموسم الحالي 2022-2023.

ودخلت حالة النادي الأهلى لاستاد القاهرة قبل لحظات، استعدادً للقاء المنتظر الذي ينطلق في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت الرباط.

ووصلت حافلتي الأهلى والوداد المغربي لستاد القاهرة الدولي وسط تشديدات أمنية، قبل دقائق من اللقاء المرتقب، ومن المقرر أن يبدأ الفريقين النزول إلى أرضية الملعب خلال دقائق، من أجل إجراء عمليات الإحماء استعدادًا للقاء ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان النادي الأهلي قد تأهل من دور نصف النهائي على حساب فريق الترجي التونسي بنتيجة 4-0 لمجموع مواجهتي الذهاب والإياب.



على الجانب الأخر تأهل فريق الوداد للنهائي بعدما أقصى ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة التعادل التي رجحت كافة الفريق المغربي، بعد نهاية مباراة الذهاب في كازابلانكا بالتعادل السلبي بدون أهداف، والتعادل 2-2 على ملعب لوفتوس فيرسفيلد.

