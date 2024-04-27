محمد صلاح يدخل في مشادة كلامية مع كلوب

شهدت الدقائق الأخيرة من مواجهة ليفربول أمام نظيره وست هام يونايتد دخول الدولي المصري محمد صلاح في مشادة كلامية مع مدربه الألماني يورجن كلوب.

جاءت مشادة محمد صلاح مع كلوب بسبب تأخر الدولي المصري في النزول لأرض الملعب كبديل في الدقائق الأخيرة من اللقاء، بعدما قرر المدرب الألماني الاعتماد عليه عقب تسجيل وست هام هدف التعادل الثاني.

وقام محمد صلاح بالاعتراض على عدم نزوله للمباراة بالتحدث لكلوب بطريقة غير لائقة، مما استدعى زملاؤه لتهدئة الأجواء سريعًا بين المدرب واللاعب المصري.

الجدير بالذكر أن ليفربول يحتل ثالث ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 74 نقطة بفارق 3 نقاط عن المتصدر آرسنال ونقطتين عن مانشستر سيتي الذي لديه مباراة مؤجلة، فيما يأتي وست هام يونايتد في المركز الثامن برصيد 48 نقطة.