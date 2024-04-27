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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار صرف الدولار في منتصف تعاملات اليوم

الدولار
الدولار

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال منتصف تعاملات، اليوم السبت 27 أبريل، في محال الصرافة وتحديثات البنوك الرئيسية والعاملة في مصر.

 

الدولار 

 

سجَّلت أسعار الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، 47.85 جنيه للشراء، 47.95 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 48.10 جنيه للشراء، 48.20 جنيه للبيع.

 

في بنك الإسكندرية، بلغت أسعار الدولار الأمريكي 47.85 جنيه للشراء، 47.95  جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار الدولار الأمريكي في المصرف المتحد، عند 47.80 جنيه للشراء، 47.90 جنيه للبيع. 

 

وحققَّتْ أسعار الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، عند مستوى 47.85 جنيه للشراء، 47.95 جنيه للبيع، وبلغت أسعار الدولار الأمريكي في بنك مصر، سعر 47.85 جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع.

 

 

أسعار صرف اليورو الأوروبي فى البنوك 

 

اليورو

 

سجَّلت أسعار اليورو الأوروبي في البنك الأهلي المصري، 51.09 جنيه للشراء، 51.37 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف اليورو الأوروبي في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 51.44 جنيه للشراء، 51.64 جنيه للبيع.

 

في بنك الإسكندرية، بلغت أسعار اليورو الأوروبي 50.79 جنيه للشراء، 51.32 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار اليورو الأوروبي في المصرف المتحد، عند 50.94 جنيه للشراء، 51.42 جنيه للبيع. 

 

وحققَّتْ أسعار اليورو الأوروبي في البنك التجاري الدولي CIB، عند مستوى 51.09 جنيه للشراء، 51.38 جنيه للبيع، وبلغت أسعار اليورو الأوروبي في بنك مصر، سعر 51.11 جنيه للشراء، و51.37   جنيه للبيع.

 

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أسعار صرف العملات العربية والأجنبية صباح اليوم السبت

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استقرار أسعار العملات العربية في البنك المركزي صباح اليوم

 

 أسعار صرف العملات الأوروبية والآسيوية 

 

العملات الأوروبية والآسيوية

 

 سجلت أسعار صرف اليورو الأوروبي 51.11 للشراء، و 51.37 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترليني إلى مستوى 59.44 جنيه للشراء، 59.76 جنيه للبيع، وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 52.31 جنيه للشراء، 52.61 جنيه للبيع.

 

بلغت أسعار صرف الدولار الكندي 34.97 جنيه للشراء، و35.11 جنيه للبيع، والكرون الدنماركي 6.85 جنيه للشراء، و6.88 جنيه للبيع، والكرون السويدي 4.40 جنيه للشراء، 4.44 جنيه للبيع. 

 

جاءت أسعار العملات الآسيوية على النحو الآتي: إذ سجلت أسعار صرف الـ100 ين الياباني نحو 30.98 للشراء، 30.88 جنيه للبيع، واليوان الصيني عند 6.58 جنيه للشراء، 6.60 جنيه للبيع.

 

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