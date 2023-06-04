سامبو يقود هجوم الوداد المغربى أمام الأهلى في نهائي دوري أبطال أفريقيا

الأهلى ضد الوداد

أعلن البلجيكي سفين فاندنبروك المدير الفني لفريق الوداد المغربى ،عن التشكيل الذي يخوض به لقاء الأهلى المرتقب على ستاد القاهرة الدولى ضمن ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الوداد المغربى أمام الأهلى في نهائي دوري أبطال أفريقيا

حراسة المرمى: يوسف المطيع.

خط الدفاع: أيوب علمود - أمين فرحان - آرسين زولا - يحيى عطية الله.

خط الوسط: يحيى جبران - رضا الجعدي - جلال داودي - أيمن الحسوني - زهير المترجي.

خط الهجوم: سامبو جونيور.

وجاء تشكيل الأهلي : ‏

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير. ‏

خط الدفاع: علي معلول ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم. ‏

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وحمدي فتحي وبيرسي تاو وحسين الشحات. ‏

خط الهجوم: محمود كهربا.

يجلس على دكة البدلاء كل من:

خالد عبد الفتاح ومحمود متولي وأحمد عبد القادر ومحمد شريف وعلي لطفي وعمرو السولية ‏ومحمد مجدي أفشة وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر.

وصلت حافلة فريق الوداد المغربى إلى ستاد القاهرة الدولى إستعدادًا لمباراة الأهلى المرتقبة على ستاد الأهلى ضمن ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا .

وعاين لاعبى الوداد المغربى أرضية ملعب مباراة ستاد القاهرة قبل بدء عملية الأحماء الختامية قبل بداية اللقاء المرتقب في دوري أبطال أفريقيا.

تواجد اليوم الأحد نجوم الألعاب الجماعية لتساند فريق كرة القدم بنادي الأهلى في اللقاء المرتقب أمام الوداد المغربى في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ونشر صفحة الأهلى الرسمية منذ قليل تواجد رموز الألعاب الجماعية لمسانده فريق كرة القدم لمباراة الوداد المغربى، بتواجد اللاعبه نهله سامح أسطورة لاعبة الطائرة ، بجانب ميرال و كاستيلوا، حميد و كاستيلو و ياسر و لاشين.

وتفصلنا ساعة عن إنطلاق مباراة الأهلى والوداد المغربى التي تبدأ على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويرتدي الأهلي الزي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون الأخضر بالكامل، فيما يرتدي فريق الوداد الزي المكون من القميص الأسود والشورت الأسود والشراب الأبيض، ويرتدي حارس الفريق زيًّا من اللون السماوي بالكامل.

وخلال الاجتماع الذي عقد مساء أمس السبت تمت مناقشة كافة الجوانب الإدارية المتعلقة بالمباراة وموعد وصول الفريقين إلى أرض الملعب والزي الخاص بكل فريق، وبقية الأمور التنظيمية الخاصة باللقاء.

موعد الأهلى والوداد المغربى

ويلتقي الأهلي مع الوداد مساء اليوم الأحد، على ستاد القاهرة، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر ان تنطلق المباراة مساء اليوم الأحد الموافق 4 من شهر يونيو2023، في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة ، و9 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، 10 مساء بتوقيت الإمارات .





