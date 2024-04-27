تراجع جديد في أسعار اللحوم الحمراء اليوم بالأسواق

أسعار اللحوم الحمراء اليوم السبت.. شهدت أسعار اللحوم الحمراء خلال تعاملات اليوم السبت في الاسواق المصرية المحلية "للمستهلك"، تراجعاً ملحوظاً لعدد من الأنواع المختلفة، حيث تصل قيمة التراجع إلى 9 جنيهات بالنسبة لسعر اللحم الضأن، وفقا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

وسجل سعر كيلو اللحم الكندوز تراجعا في الأسواق، بقيمة 5 جنيهات، وسجل متوسط سعر الكيلو نحو 386.82 جنيه.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار مختلف السلع بيما فيها العملات والزيوت والخضروات والفاكهة، لاسيما أسعار اللحوم الحمراء التي نحن بصددها اليوم السبت، والتي شهدت تراجعًا ملحوظا على مستوى جميع الانواع، وتحرص الوفد على تقديم كافة الخدمات السعرية لمتابعيها بصورة لحظية ومستمرة للوقوف على أخر المستجدات التي تطرأ على ساحة أسعار اللحوم، ولعرض كل جديد على متابعي الوفد، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار اللحوم اليوم السبت في الأسواق المصرية

سجل سعر كيلو اللحم الضأن تراجعا اليوم السبت في الأسواق، بقيمة 9 جنيهات، ووصل متوسط سعر الكيلو إلى نحو 416 جنيها.

سجل سعر كيلو اللحم البتلو تراجعا اليوم السبت في الأسواق، بقيمة 4.69 جنيه، ووصل متوسط سعر الكيلو إلى نحو 410.62 جنيه.

سجل سعر كيلو اللحم كندوز كبير تراجعا اليوم السبت في الأسواق، بقيمة 2.45 جنيه، إذ سجل متوسط سعر الكيلو نحو 325.33 جنيه.

سجل سعر كيلو اللحم الكندوز تراجعا اليوم السبت في الأسواق، بقيمة 5 جنيهات، وسجل متوسط سعر الكيلو نحو 386.82 جنيه.

أسعار اللحوم الحمراء

استقر سعر كيلو اللحم الضأن بعظم اليوم السبت في مختلف الأسواق المحلية، وسجل متوسط سعر الكيلو نحو 409.38 جنيه.

استقر سعر كيلو اللحم البتلو بعظم اليوم السبت في مختلف الأسواق المحلية، وسجل متوسط سعر الكيلو نحو 416.25 جنيه.

استقر سعر كيلو اللحم كندوز صغير اليوم السبت في مختلف الأسواق المحلية، وسجل متوسط سعر الكيلو نحو 365.56 جنيه.

ويذكر أن أسعار اللحوم قد ارتفعت منذ أكثر من عامين أو اكثر ويرجع هذا الارتفاع إلى تفاقم الحروب في المنطقة والتوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، لاسيما اوكرانيا وروسيا وحربهما الدائرة، حيث أنهما من اهم الدول المصدرة للاعلاف وللحوم المستوردة، مما تسبب هذا التوتر في ارتفاع الدولار ومختلف العملات.