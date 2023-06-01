تعاقد ريال مدريد مع هاري كين.. ما القصة ؟

شهدت الأيام القليلة الماضية ارتباط المهاجم الدولي الإنجليزي هاري كين بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023 خاصة أن النادي الملكي يبحث عن تدعيم خط هجومه.

ويرغب المهاجم الإنجليزي هاري كين في الرحيل عن صفوف توتنهام رغم انتهاء عقده في يونيو لعام 2024.

واحتل المهاجم هاري كين المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022-2023 بعدما نجح في تسجيل 30 هدفًا في 38 مباراة بالبريميرليج.

ويخطط ريال مدريد إلى الظهور في الميركاتو الصيفي بقوة بالتعاقد مع صاحب اسم كبير خاصة في ظل الأنباء القوية التي تشير إلى مغادرة النجم الفرنسي كريم بنزيما وانتقاله إلى اتحاد جدة السعودي.

وبدأ الحديث في الساعات القليلة الماضية عن خلفية كريم بنزيما في ريال مدريد حيث تردد اسم المهاجم الإنجليزي هاري كين والذي يرغب في الرحيل عن فريقه الحالي توتنهام.

هاري كين خيار مثالي لريال مدريد

أوضحت صحيفة "أس" الإسبانية أن انضمام هاري كين إلى ريال مدريد سيكون خيار مثالي للنادي الملكي خاصة أن المهاجم الإنجليزي يعد أحد أبرز المهاجمين في العالم بسب امتلاكه قدرات هجومية مميزة ومتنوعة مناسبة للفريق الذي يدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وأضافت الصحيفة ذاتها في تقرير آخر لها أن الفرنسي كريم بنزيما وافق على الانضمام إلى اتحاد جدة السعودي مما يعزز احتمالية تعاقد ريال مدريد مع مهاجم جديد في الميركاتو الصيفي.

معوقات انضمام هاري كين إلى ريال مدريد

كشفت العديد من التقارير الصحفية الإسباني والإنجليزية عن معوقات قد تهدد انضمام هاري كين خلال فترة الانتقالات الصيفية وكان أبرزها قيمة الصفقة حيث يتمسك توتنهام بالحصول على مبلغ مادي قد تصل قيمته إلى 110 مليون يورو.

العائق الثاني الذي يهدد انضمام هاري كين إلى ريال مدريد هو قرار المهاجم الإنجليزي نفسه حيث يفضل صاحب الـ 29 عامًا والهداف التاريخي لفريق توتنهام عدم مغادرة الدوري الإنجليزي.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن هاري كين يفضل الانضمام إلى صفوف مانشستر يونايتد ولا يميل للانتقال إلى ريال مدريد بسبب رغبته في البقاء بالبريميرليج.