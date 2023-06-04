عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، فيما يشهد المسجد اقتحامات شبة يومية بحماية مشددة من قوات شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، أن عشرات المستوطنين يتقدمهم المتطرف يهودا غليك، اقتحموا المسجد الأقصى، على شكل مجموعات متتالية، ونظموا جولات استفزازية في باحات الأقصى، وأدوا طقوسًا تلمودية في منطقة باب الرحمة.

المتطرف غليك يقود الاقتحام

وقاد عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف "يهودا غليك"، اليوم الأحد، اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك.

وأوضحت دائرة الأوقاف أن المتطرف غليك، قدم للمقتحمين شروحات عن الهيكل المزعوم، وراوية تلمودية مزيفة عن المسجد الأقصى المبارك.

وعززت شرطة الاحتلال وجودها برفقة وحدات خاصة في باحات الأقصى، لتأمين اقتحامات المتطرفين، في الوقت الذي فرضت فيه إجراءات مشددة في محيط المسجد والبلدة القديمة، والتي تستهدف المقدسيين والمصلين الوافدين وعرقلة تنقلهم.

ويتعرض الأقصى يومياً عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيّا ومكانيا.

في سياق آخر، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، السبت، بانعقاد مؤتمر المانحين لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، داعيةً إلى سد العجز المالي الذي تعاني منه المنظمة الأممية.

وأكدت الوزارة - في بيان صحفي - على رسائل الدعم والتضامن الدولي مع قضية اللاجئين ووكالة "الأونروا"، شاكرةً الدول والجهات الدولية التي قدمت المساهمات المالية، وتلك التي عبرت عن دعمها السياسي، والمالي لاستمرار عمل "الأونروا" حتى إحقاق الحقوق المشروعة لأبناء الشعب الفلسطيني من اللاجئين، وعلى رأسها حقهم في العودة إلى ديارهم التي شردوا منها تنفيذا للقرار 194.

ودعت الوزارة الدول الشقيقة والصديقة إلى تقديم مساهمات لسد عجز "الأونروا"، باعتبار ذلك إسهامًا في حماية اللاجئين، ومستقبلهم ومستقبل أبنائهم، واستثمارا في الأمن والسلم الإقليمي، والدولي.

وعبرت الوزارة - في ذات الوقت - عن قلقها من تقليص التمويل للأونروا وغيرها من المُنظمات التي تعنى بالشؤون الإنسانية وتوفير الغذاء، كبرنامج الأغذية العالمي، والخدمات للعائلات الأقل حظًا.

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