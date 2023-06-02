عاصفة ماوار تصل اليابان وتوجيهات بإجلاء المنازل (شاهد)

وصلت العاصفة الاستوائية ماوار صباح اليوم الجمعة إلى اليابان، إذ تعرضت أجزاء من البلاد لأمطار غزيرة ما دفع السلطات إلى تقديم المشورة لأكثر من مليون شخص بالإخلاء، على الرغم من عدم الإبلاغ عن إصابات.

ووثق مقطع فيديو عرضته فضائية "يورو نيوز عربي" لحظة تضرر أجزاء من اليابان بسبب العاصفة ماوار.

وظهر في الفيديو سرعة للرياح وسقوط أمطار غزيرة تسببت في سقوط الأشجار .

وكان من المتوقع أن يمر الجزء الرئيسي من العاصفة جنوب جزيرة هونشو الرئيسية أثناء انتقالها إلى المحيط الهادئ، وحذر خبراء الأرصاد الجوية من خطر أن يتغذى الهواء الرطب الناتج عن العاصفة على جبهة أمطار موسمية، مما يؤدي إلى هطول أمطار محلية غزيرة.

وقالت وكالة إدارة الحرائق والكوارث إنه تم توجيه ما يقرب من 1.3 مليون شخص في جميع أنحاء اليابان للإخلاء، وأشارت وزارة النقل إلى أنه تم إلغاء ما يزيد قليلًا عن 300 رحلة طيران حتى ظهر يوم الجمعة، إلى جانب 52 عبّارة، كما تم إغلاق عدد من خطوط القطارات.

وأكدت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أمس الخميس، إن البلاد شهدت أحر ربيع منذ بدء حفظ الأرقام القياسية في عام 1898.

وتسببت أنماط الطقس المماثلة في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية في الماضي، وعلى الأخص في صيف 2018، عندما قتل أكثر من 200 شخص في غرب اليابان.

توجيهات بإخلاء منازل اليابان بسبب عاصفة ماوار

صدرت توجيهات الإخلاء -وهي غير إلزامية- خصوصا الجمعة لأكثر من 410 آلاف شخص في تويوتا سيتي بدائرة آيشي في وسط اليابان.

في نفس الدائرة، شملت دعوات الإخلاء المرفقة بانذار بأعلى درجات، 130 ألف شخص في تويوهاشي بحسب محطة التلفزيون العامة "ان اتش كي".

في مقاطعة واكاياما الواقعة في غرب اليابان فاضت عدة أنهار.

تعليق حركة القطارات في اليابان

وقال الناطق باسم الحكومة هيروكازو ماتسونو أمام الصحافيين "نحث السكان (في المناطق المتضررة) على توخي الحذر الشديد في مواجهة مخاطر حصول انزلاقات تربة وفيضانات وارتفاع منسوب أنهار".

وأضاف "من المتوقع هطول أمطار غزيرة جدا مصحوبة بعواصف رعدية على جزء كبير من اليابان، من الغرب إلى الشرق، خلال الأيام الثلاثة المقبلة".

علقت حركة القطارات الفائقة السرعة بين طوكيو وأوساكا كما أعلنت شركة السكك الحديدة "جاي ار سنترال" على موقعها الالكتروني.

كما تم إلغاء أكثر من 260 رحلة الجمعة في البلاد بحسب التلفزيون العام.