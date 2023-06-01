عاصفة قوية ضربت القاهرة خلال 10 دقائق.. منخفض خماسيني فى مرمى الاتهام

أجواء صعبة من ناحية الأحوال الجوية وحالة الطقس عاشتها البلاد خلال الساعات الماضية، من أمطار وارتفاع درجات حرارة ومنخفض خماسيني ورياح محملة بالأتربة، امتدت العاصفة على جميع أنحاء القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات.

العاصفة ضربت القاهرة اليوم:

لوحة إعلانية سقطت اليوم

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أسباب هذه التغيرات في حالة الطقس، مشددة الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، على أن تعرضت الكثير من المحافظات اليوم لعاصفة كانت قوية وشديدة، كما أن الأرصاد الجوية كانت حذرت منذ أكثر من يومين بسبب تأثير منخفض خماسيني وتكون وبدأ من الصحراء الغربية وعلى الحدود مع ليبيا، وهو السبب الحقيقي في نشاط الرياح المحمل بالرمال والأتربة.

وأوضحت أن كل الكتل الهوائية جاءت اليوم من المنطقة الغربية وكانت محملة بالأتربة والرمال والتي ضربت القاهرة اليوم، وتسبب في انعدام الرؤية على الطرق وتوقف الحركة المرورية، بسبب سرعة وقوة الرياح التي تسبب في سقوط الكثير من الأشجار واللوحات الإعلانية، مؤكدة أن الرياح التي ضرب البلاد اليوم كان سرعتها 30 عقدة أي بمعدل 50 كيلومترًا\ساعة، مشيرة إلى أن ذروة عاصفة اليوم استمرت لـ10 دقائق وكانت عنيفة.

حالة الطقس

وأشارت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه قبيل ذلك كانت العاصفة بسيطة ووصلت سرعتها 17 عقدة، مشددة على أن لم تتعرض لها المحافظات كافة لكنها ضربت القاهرة والإسماعيلية والسويس وبعض المحافظات الأخرى.

وتابعت: "ما حدث اليوم من عاصفة رملية وترابية هو شىء طبيعي ومعروف عن شهر الربيع هو رياح الخماسين، وتكثر في مارس وإبريل، لكنها تأخرت لتأتي في مايو ويونيو هذا العام".

ووجهت خلال حديثها التحذير للمواطنين، بأن هذه الليلة وغدًا هناك تجدد لنشاط الرياح وعواصف الترابية، مشددة على أن هناك وارد عودة لمثل هذا النشاط الرياحي ورياح الخماسيني مرة أخرى الأسبوعين المقبلين.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس المتغيرة، وأحوال منخفض الخماسيني الذي تتعرض له البلاد، وقالت إن هذه هى المرة الأولى التي يحدث فيها هذا الأمر، متوقعين أن تصل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى إلى 40 درجة مئوية.