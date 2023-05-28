امطار رعدية و عاصفة ترابية تضرب مدينتى حلايب و الشلاتين

شهدت مدينة حلايب وقراها (أبو رماد ورأس حدربة ) ومدينة الشلاتين جنوب محافظة البحر الاحمر مساء اليوم الأحد عاصفة ترابية شديدة تسببت في حجب الرؤية مصحوبة بالرعد والبرق.

وتعرضت مناطق متفرقة جبلية بحلايب وشلاتين جنوب محافظة البحر الأحمر لهطول أمطار متفرقة ما بين غزيرة ومتوسطة على مدار ساعات اليوم الأحد وهناك توقعات بزيادة حدتها خلال الساعات المقبلة

مما أدى إلى تجمعات كبيرة من المياه بالمناطق الجبلية المختلفة وفرح الأهالي بسقوط الأمطار في انتظار ظهور وإنبات العشب لرعي الإبل والأغنام.

وكانت مناطق متفرقة بمحافظة البحر الأحمر أمس السبت قد تعرضت لسقوط امطار على المناطق الشمالية للمدينة بدءا من الزعفرانة حتى مدينة رأس غارب و المناطق الجبلية بمدينة سفاجا والقصير ومرسي علم.

وكانت الإدارة العامة للأزمات بمحافظة البحر الأحمر قد أفادت بأنه من المتوقع سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مختلف مدن المحافظة وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وشددت الإدارة العامة للأزمات بالبحر الأحمر، على قائدي السيارات توخي الحيطة والحذر على الطرق الداخلية والخارجية عند سقوط الأمطار والالتزام بقواعد المرور.