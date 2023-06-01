استحداث خدمة جديدة داخل الرواق السعودي مع اقتراب موسم الحج

مع اقتراب موسم الحج تكثف الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي جهودها لخدمة ضيوف الرحمن والزوار في رحاب البيت العتيق، فيما استحدثت الهيئة خدمة دافعي العربات داخل "الرواق السعودي" الحديث وصحن المطاف الأرضي والدور الأول.



وقال مدير إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام أحمد بن صالح المقاطي - في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - إن الرئاسة عملت على توفير عدد من الموظفين في "الرواق السعودي" لمواكبة الأنماط الحركية وتخفيف الازدحام والكثافة العددية من ضيوف الرحمن، ومراقبة حركة سير العربات، والإجابة على استفساراتهم فيما يتعلق بمواقع الخدمات المقدمة من إدارة التنقل.

ولفت المقاطي إلى أن إدارة التنقل عملت على تسهيل الوصول إلى مواقع خدمة العربة الكهربائية من خلال الشاشات الرقمية واللوحات الإرشادية في المسجد الحرام وزيادة أعدادها في "الرواق السعودي" بهدف تقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.

إطلاق الخطة التشغيلية لموسم الحج

وفي وقت سابق، أعلنت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي أنها ستقوم بإطلاق الخطة التشغيلية لموسم الحج لعام 1444هـ، وذلك خلال مؤتمر صحفي تنظمه اليوم الخميس، حيث يطلق الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس اليوم الخميس، أكبر وأضخم خطة تشغيلية في تاريخها لموسم الحج لعام ١٤٤٤ هجري، بعد عودة موسم الحج لكامل طاقته من خلال أنسنة الخدمات وتعظيم مكامن القوة، وتعزيز الجودة والريادة والرقمنة لاستقبال الحشود المليونية المتوقعة لأداء مناسك الحج.

وأكد الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس؛ أن خطة رئاسة الحرمين التشغيلية لموسم حج هذا العام ١٤٤٤ هجرية تعد الأضخم والأكبر في تاريخ الرئاسج وتركز على تعظيم مكامن القوة وتحويل التحديات إلى فرص إيجابية، معتمدة على أهداف الرئاسة الاستراتيجية المنطلقة من رؤية ٢٠٣٠ المباركة، والتي تعنى بتمكين القاصدين وتهيئة البيئة الإيمانية الخاشعة والآمنة والصحية لهم في الحرمين الشريفين.

ورفع الرئيس العام أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-؛ نظير ثقتهم الكريمة ودعمهم اللامحدود الذي تحظى به الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مؤكدًا على حرص المنظومة على التناغم والتكاتف مع المنظومة الأمنية مختلف الجهات الحكومية لخدمة ضيوف الرحمن.

تحقيق الريادة في جودة الخدمات، وتنطلق خطة الرئاسة لموسم الحج من عدة مخرجات رئيسية، منها تحقيق الريادة في جودة الخدمات، واستدامتها على مدار الساعة؛ كما روعي في إعدادها التنوع الثقافي والمعرفي لقاصدي بيت الله الحرام، الذي جعله الله مباركًا وهدى للعالمين، ورسالته ينبغي أن تصل للمسلمين في شتى أنحاء العالم باختلاف مشاربهم ولغاتهم وثقافاتهم.

كما ترتكز الخطة أعلى التكامل والترابط والتناغم مع مختلف الجهات ذات العلاقة في تناغم وتعاضد وتكاتف بناء ومثمر؛ فضلًا عن تطبيق أعلى معايير الوقاية البيئية في خدماتها المقدمة في الحرمين الشريفين حرصًا على سلامة الحجاج فضلًا عن الحرص على انسيابية الحركة وتدفق الحشود من وإلى الحرمين الشريفين وإعطاء الأولوية لرقمنة الخدماتها، وإدخال التقنيات الحديثة والتطبيقات الذكية والأنظمة الملاحية والروبوتات الآلية والمنصات الإلكترونية التي تسهم بإذن الله- عز وجل- في التسهيل على القاصدين وإثراء تجربتهم.

وستحرص الرئاسة على تعظيم حملة (خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا في تحت شعار الجودة والريادة في حسن الهداية وتميز الرفادة وكرم الوفادة، وتقديم أجود الخدمات لضيوف الرحمن).

وقال إن جميع المحاور والخدمات لضمان أعلى معايير الجودة والتميز التشغيلي من خلال مصفوفة المؤشرات، التي تقوم عليها الرئاسة ميدانيًا على مدار الساعة، لمعالجة الملاحظات وتعزيز الإيجابيات.

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