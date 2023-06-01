محمد هنيدي يحذف منشورا ساخرا عن سوء الطقس.. السر عند المصابين

محمد هنيدي، حذف منشور خاص بلافتة إعلانية سقطت أعلى أحد الكباري الشهيرة بمنطقة القاهرة، بسبب سوء الأحوال الجوية التي شهدتها البلاد في الساعات القليلة الماضية، وذلك حفاظًا على شعور المصابين.

وكتب “هنيدي” عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:" للاسف عرفت ان ناس اتصابت في اليافطة دي فحذفت البوست احتراما ليهم عشان مينفعش نهزر فيها دي، وربنا يحميكم يارب ".

سقوط لافتة إعلانية

وقال “هنيدي”:" الناس اللس بتقول عادي دي يافطة .. نهزر عادي على اليافطة وان الجو وحش بس لو في حد اتصاب او حصله حاجة مينفعش نهزر او نضحك على حاجة زي دي ".

محمد هنيدي

وكان محمد هنيدي سخر من حادثة سقوط لافتة إعلانات أعلى كوبري 6 أكتوبر نتيجة العاصفة الترابية، وكتب في منشور عبر حسابه بموقع انستجرام وقال: مبروك الإعلان كسر الدنيا، الأمر الذي أغضب بعض الجمهور.

محمد هنيدي

هنيدي ينتظر موعر عرض “الجواهرجي”

وفي سياق آخر، ينتظر النجم محمد هنيدي عرض فيلمه الجديد «الجواهرجى» والمقرر عرضه فى الأسبوع الثانى بعد عيد الأضحى، والذى تدور أحداثه فى اطار كوميدى حول تاجر مجوهرات يقع فى العديد من المتاعب والمواقف المحرجة بسبب زوجته، وخلال الأحداث يدخل «هنيدى» مستشفى الأمراض النفسية والعصبية، بسبب زوجته التى تجسدها النجمة منى زكى، ويعيدهما فيلم «الجواهرجى» للتعاون معا بعد نحو 25 عاما منذ عرض فيلمهما الشهير «صعيدى فى الجامعة الأمريكية» الذى كان عرض فى عام 1998 وحقق نجاحا كبيرا.

الفيلم بطولة محمد هنيدى ومنى زكى ولبلبة واحمد حلاوة وتارا عماد واحمد صلاح السعدنى، تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيرى.

منى زكي ومحمد هنيدي

البريمو يجمع هنيدي وغادة عادل

ومن ناحية أخرى، يستعد الفنان محمد هنيدي، لتصوير فيلمه الجديد “البريمو” والذي يجمعه بالنجمة غادة عادل زالمقرر بدء تصويره الفترة المقبلة بأحد اللوكيشنات.

ويشهد العمل التعاون الثالث الذى يجمع النجمين، إذ بدأ التعاون بينهما من خلال فيلم "صعيدى فى الجامعة الأمريكية" عام 1998، ثم فيلم "بلية ودماغه العالية" عام 2000.

غادة عادل ومحمد هنيدي

وحرص الفنان محمد هنيدى على الترويج للفيلم من خلال حسابه بموقع "إنستجرام"، حيث نشر صورة من كواليس الفيلم تجمعه بغادة، وكتب قائلًا: "بمناسبة موسم تفتح أزهار البطيخ.. استنوا مرعي البريمو.. الوحيد في كوكب إمبابة اللى بيبيع البطيخ من غير بذر.. قريبا".