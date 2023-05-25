فتح باب التقديم إلكترونيًّا بمرحلة kg1 بالمدارس الرسمية للغات بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فتح باب التقديم إلكترونيًّا بمرحلة رياض الأطفالkg1 بالمدارس الرسمية للغات، وكذلك الصف الأول الابتدائي بمدارس المحافظة للعام الدراسي 2023 - 2024 م وذلك بدءاً من الخميس المقبل الموافق 1 /6 /2023.

أكد محافظ الشرقية أن العلم يمثل قاطرة التنمية والبناء والدعامة الأساسية لتطور المجتمعات وتقدمها، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير التعليم في جميع مراحله، والعمل على تنمية قدرات ومهارات الطلاب، وفتح مجالات جديدة لاكتساب العلم والمعرفة لإحداث التنمية المستدامة وبناء الوطن.

أوضح المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أن التقدم لمرحلة رياض الأطفال kg1 بالمدارس الرسمية للغات يتم إلكترونيًّا من خلال الموقع الإلكتروني الجاري إعداده، وتفعيله، والإعلان عنه، لقبول طلبات التقدم خلال الأيام القليله المقبلة، وذلك على البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية www.sharkia.gov.eg.

ذلك طبقًا للمواعيد المقررة قانونًا حتى 10 يوليو 2023، على أن يقوم ولي الأمر بطباعة طلب الالتحاق الإلكتروني المُرسل على البريد الإلكتروني المسجل بمعرفة ولي الأمر عند التسجيل، ويرفق مع الملف الورقي، ويسلم إلى اللجنة المشكلة بالمدرسة التي حددها ولي الأمر كرغبة أولى، ولا يجوز غير ذلك.

أضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، أن محافظ الشرقية، اعتمد الضوابط والتعليمات المنظمة للتسجيل بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2023 / 2024، والتي تتم إلكترونيا عن طريق ولي الأمر، من خلال بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم Emis.gov.eg، وذلك في الفترة من 1 / 6 / 2023 وحتى 30 / 6 / 2023.