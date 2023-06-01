كلمة الخطيب في حفل افتتاح فرع الأهلي الجديد بالتجمع الخامس

أكد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أن افتتاح فرع القاهرة الجديدة بمثابة يوم تاريخي بكل المقاييس، وسيظل محفورًا في ذاكرة كل محب وعاشق للنادي الأحمر، عندما تتذكر الأجيال المقبلة النشأة الوطنية للأهلي في 1907 والتي بدأت على مساحة أرض بلغت أربعة أفدنة تقريبًا، واليوم 1 يونيو 2023 يتم افتتاح الفرع الرابع على مساحة 50 فدانًا مملوكة بالكامل للنادي الأهلي.





واصل الخطيب خلال كلمته في حفل الافتتاح أنه من حق كل أهلاوي سواء كان عضوًا أو واحدًا من الجماهير أو محبًّا للنادي من أي مكان، أن يفخر بالأهلي والانتماء إلى عائلته الكبيرة التي تملك 4 مقرات وليس فروعًا.



توجَّه الخطيب خلال كلمته بالشكر إلى كل من ساعد في إنجاز هذا المشروع، وإلى كل مؤسسات الدولة وقياداتها، وفي مقدمتها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

مضيفًا أن وزارة الإسكان لها دور مهم للغاية بعد أن خصصت الأرض الخاصة بالفرع، ووافقت بعد ذلك على تبديلها بمساحة أخرى مناسبة أكثر، وكذلك وزارة الشباب والرياضة والدكتور أشرف صبحي على دورها في هذا الملف بدعمه الكبير.



واصل، أن النادي يتمنى أن تقوم الوزارة بإنشاء حمام السباحة الذي سيقام بالمرحلة الثانية بفرع الأهلي بالقاهرة الجديدة، وأن النادي يقدر الأعباء الكثيرة على الوزارة، وفي نفس الوقت يثق في تقديرها لرسالة الأهلي الوطنية ودوره في دعم المنتخبات.



وجَّه رئيس الأهلي خلال كلمته الشكر بشكل خاص إلى قيادات القوات المسلحة ورجال الهيئة الهندسية وإدارة الأشغال العسكرية على جهودهم الكبيرة في تنفيذ المشروع الذي يدعو إلى الفخر الشديد، وقال: "إن الفترة الأخيرة شهدت مجهودًا مكثفًا على مدار الساعة لإتمام العمليات الإنشائية على أفضل ما يكون وهو ما ظهر أمام الجميع".



توجِّه رئيس النادي بالشكر إلى كل مجالس الإدارات السابقة، مشيرًا إلى أن كل مجلس يكمل مسيرة المجلس الذي يسبقه، في سلسلة ذهبية تمنح الأهلي التميز، مثنيًا أيضًا على دور رموز النادي -رحمة الله عليهم- الذين سبقوا بخدمة الأهلي ورفعة شأنه، ووضعوا الأسس والقواعد من حيث التشييد والبناء للمقرات المختلفة والبطولات وتواصل الأجيال ليستمر الأهلي أعظم نادٍ في الكون.

الشكر لجماهير الأهلي:

اختص الخطيب خلال كلمته بالشكر الكبير لجماهير وأعضاء النادي موجهًا لهم التحية، مؤكدًا أنهم دائمًا السند والداعم الأساسي ومصدر الثقة والدافع الكبير نحو مزيد من الإنجازات، وكذلك أعضاء مجلس الإدارة على جهودهم وتعاونهم لمصلحة النادي ووضعها فوق كل اعتبار ومصالح شخصية، لأن النادي هو صاحب الفضل على الجميع، بالإضافة إلى جهود الإدارة التنفيذية وإدارات النادي المختلفة.

أشار الخطيب إلى أن الأهلي يفتتح اليوم الفرع الرابع، ويقوم بتطوير مستمر في منشآته ببقية الفروع والمقر الرئيسي بالجزيرة، ويحقق إنجازات رياضية على صعيد الفرق المختلفة، وذلك رغم تداعيات الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم، وهو أمر إيجابي للغاية يستحق الشكر لله سبحانه وتعالى.



في ختام كلمته، قام الخطيب بتجديد الشكر والتحية لمنظومة العمل بالنادي كافة، ولكل من قام أيضًا بدوره في الوصول إلى هذه المرحلة الإنشائية والعمل على مدار فترة طويلة في أجواء صعبة للغاية، لإنجاز الصرح الكبير، مؤكدًا أن الجميع تفانى في العمل خلال حفل الافتتاح على الرغم من العاصفة الترابية الأخيرة، وشددَّ على أن فرع القاهرة الجديدة لن يكون الأخير وهناك تطويرات أخرى، وسيكون هناك عمل من أجل التواجد في كل المحافظات، وأن الأهلي نادٍ وطني اجتماعي وسياسي بتصرفاته ويساعد الدولة بالأفعال.