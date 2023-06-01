وزير الرياضة مع مجلس الاهلي في افتتاح الفرع الرابع

حرص أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على حضور حفل افتتاح فرع النادي الأهلي بالتجمع الخامس والذي بدأت فعالياته منذ قليل.





ويضم فرع الأهلي الجديد عدد منمنشآن داخلية عديدة تشمل الجوانب الخدمية، ومنافذ خاصة لتقديم المأكولات والمشروبات المجهزة، مع وجود ملاعب رياضية لاستقبال أبناء الأعضاء.

كما يحتوي فرع الأهلي على منطقة ترفيهية، ‏ومبنى خاص بأكاديمية الكرة بالأهلي، إضافة إلى مبنى إداري واجتماعي، ومنطقة ألعاب الأطفال،‏ ومناطق جلوس الأعضاء، والملاعب الخاصة بهم.



جولة تفقدية ..

كان رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب، قد قام بجولة تفقدية بفرع التجمع الخامس رفقة اللواء أ.ح وليد عارف، مدير إدارة الأشغال العسكرية يوم الجمعة الماضي؛ للوقوف على كافة التجهيزات الخاصة بافتتاح الفرع قبل افتتاحه اليوم

كما رافق الخطيب والسيد اللواء في الزيارة كل من الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي، والمهندس سامح كامل، المستشار الهندسي لمجلس الإدارة، والعميد أحمد النحاس، مدير فرع التجمع.

وشمل حفل افتتاح تواجد عدد من نجوم الأهلى القدامى وعلى رأسهم مصطفى عبده وفوزي سكوتي واحمد كشري وخالد بيبو وعلاء عبد الصادق

الأهلي والوداد ..

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره الوداد المغربي مساء يوم الرابع من شهر يونيو المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا .

ومن المقرر انطلاق اللقاء في تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة مذاعًا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الفضائي الحصري للمواجهات الأفريقية.



ويستضيف ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية مواجهة الإياب بين الفريقين مساء يوم 11 من الشهر ذاته.