الدوري الأوروبي.. موعد مباراة روما وإشبيلية والقنوات الناقلة

يلتقي فريق الكرة الأول بنادي إشبيلية الإسباني مع نظيره روما الإيطالي، مساء اليوم، فى المباراة التى تجمع الفريقين على ملعب بوشكاش أرينا في المجر، في نهائي بطولة الدوري الأوروبي للموسم الحالى 2022 ـ 2023.

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موعد مباراة روما وإشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

وتقرر اقامة مباراة روما وإشبيلية، في نهائي الدوري الأوروبي في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة والسعودية، في بودابست بالمجر في نهائي مثير يجمع الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة روما وإشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي

وتذاع مباراة النهائي بين روما وإشبيلية في الدوري الأوروبي على شبكة قنوات بى ان سبورت الناقل الحصري للبطولة، وتبث اللقاء عبر شاشتها بي ان سبورت 1.

ونجح روما فى حجز بطاقة التأهل بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفنى للفريق، إلى نهائي الدوري الأوروبي تخطى عقبى باير ليفركوزن الألماني بنتيجة هدف دون رد، حيث حسم مباراة الذهاب لصالحه على ملعب الأوليمبيكو بنتيجة هدف نظيف، بينما انتهت العودة في ألمانيا بالتعادل بدون أهداف، فيما تأهل فريق إشبيلية الى الدور النهائي تحت القيادة الفنية خوسيه لويس مينديليبار، بعدما أنتصرعلى يوفنتوس الإيطالي بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدفين في مجموع لقائي الذهاب والإياب،

أبرز تصريحات مورينيو بعد التأهل لنهائي الدوري الأوروبي

وأكد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي روما في تصريحات صحفية قبل مباراة النهائي اليوم :" أن روما نجح في اجتياز عقبة باير ليفركوزن الألماني في نصف النهائي بعد التعادل السلبي في مباراة العودة والفوز في الذهاب بهدف".

وتابع:"كتابة تاريخ جديد لفريق روما لا يهمني، ما يهمني هو مساعدة الفريق على النمو، الجماهير يبذلون قصارى جهدهم دائمًا، واللاعبين يحاولون أن يجلبون الفرح لهؤلاء الناس، اليوم نحن سعداء للغاية".

وأشار الى أن :" روما فريق كبير يمتلك إمكانيات رائعة ومميزة، وهم يستحقون الفوز باللقب".



أسندت شبكة بي ان سبورت 1 مهمة التعليق على أحداث المباراة بين روما و إشبيلية مساء غد الأربعاء ضمن منافسات نهائي الدوري الأوروبي.



يستضيف لقاء روما و إشبيلية مساءغد الأربعاء مساء على ستاد بوشكاش أرينا ضمن منافسات الدوري الأوروبي.

وودع مانشستر يونايتد بطولة الدوري الأوروبي من الدور ربع النهائي، بعد الخسارة أمام إشبيلية بثلاثية، مساء اليوم الخميس، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان معقل النادي الإسباني.