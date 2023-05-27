ريال مدريد يفوز على إشبيلية في الدوري الإسباني

فاز ريال مدريد على نظيره إشبيلية بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت مساء اليوم السبت، على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان"، في إطار الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإسباني.

تقدم اشبيلية في الدقيقة الثالثة مع بداية المباراة عن طريق رفائيل مير فيسينت ثم نجح رودريجو فى تسجيل هدف التعادل بالدقيقة 29 من عمر المباراة.

وعاود البرازيلى رودريجو التسجيل مرة أخرى في الشوط الثاني عند الدقيقة 69 ليمنح ريال مدريد ثلاث نقاط قبل ختام الدوري الاسباني.

ولعب اشبيلية بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 83 بعد طرد لاعبه ماركوس أكونيا

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي: كورتوا - فاسكيز - ألابا - ميليتاو - ميندي - تشواميني - كروس – مودريتش - فالفيردي - سيبايوس – رودريجو.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 77 نقطة، خلف برشلونة المتصدر والذي توج رسميا باللقب، فيما يحتل فريق إشبيلية المركز العاشر برصيد 49 نقطة.

يبتعد ريال مدريد عن اتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث بنقطتين، ولدى الروخي بلانكوس لقاء مؤجل، ويمتلك 73 نقطة.

تشكيل ريال مدريد ضد إشبيلية:



في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

في الدفاع: فيرلاند ميندي - ديفيد ألابا - أيدير ميليتاو - لوكاس فاسكيز

في الوسط: لوكا مودريتش - أوريلين تشواميني - توني كروس

في الهجوم: سيبايوس - رودريجو - فالفيردي

ويغيب عن تشكيل ريال مدريد في مباراة اليوم، فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو - ماريانو دياز - داني كارفاخال.

ويدخل الميرنجي مباراة اليوم بحثًا عن الفوز لضمان البقاء في وصافة الليجا هذا الموسم بعدما فشل في حصد لقب الدوري وتتويج برشلونة، واستطاع ريال مدريد الفوز بالمباراة الماضية على رايو فاليكانو بهدفين مقابل هدف، بينما تعادل إشبيلية مع إلتشي.

لعب فريقا ريال مدريد و اشبيلية من قبل في الدوري الإسباني في 157 مباراة ، انتهت 84 مباراة بفوز ريال مدريد و 45 بفوز اشبيلية و الحسم 28 مباراة التعادل بينهما.

